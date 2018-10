Vita di Nikola Tesla

Gli studi universitari

La sua esperienza lavorativa

Nikola Tesla nacque il 10 luglio 1856 a Smiljan, in Croazia ed è stato un grande inventore, ingegnere, fisico. Proveniva da una famiglia serba, ma fu poi naturalizzato statunitense. E' considerato come una delle menti più geniali che ha contribuito alle grandi scoperte dell'elettromagnetismo, di cui è stato uno dei principali esponenti tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.Tesla si iscrisse all'Università tecnica di Graz, in Austria, che era considerata come una delle migliori università del mondo nell'ambito dell'ingegneria elettrica. Si era molto interessato inoltre agli studi sull'utilizzo della corrente alternata. Arrivato però al terzo anno di studi, non completò il percorso universitario a Graz, seguendo però dei corsi di fisica e matematica presso l'Università di Praga. Nonostante non avesse completato gli studi universitari, si dedicò alla lettura di numerosi lavori di settore, imparando anche molti libri ed opere a memoria.Dopo aver lavorato in Ungheria per una compagnia di telegrafi, divenne sia responsabile elettrico sia ingegnere, avendo un ruolo importante nella progettazione del primo sistema telefonico ungherese, si trasferì a Maribor, in Slovenia intraprendendo la carriera di aiuto-ingegnere. Nel corso dell'anno 1882 si trasferì a Parigi lavorando in qualità di ingegnere presso la Continental Edison Company. Fu in quegli anni che iniziò a lavorare sull'idea del motore a induzione, per cui avrebbe ottenuto i brevetti nel corso del 1888. Nel 1884 si trasferì negli Stati Uniti d'America, venendo assunto da Thomas Alva Edison nella sua azienda Edison Machine Works. Dopo essersi occupato di lavori semplici inizialmente, successivamente gli furono assegnati dei lavori più complessi, come ad esempio la riprogettazione dell'esistente generatore di corrente continua. Il suo lavoro garantì all'azienda americana dei brevetti molto redditizi.Un passo molto importante avvenne nell'anno 1886 quando Tesla fondò la sua azienda Tesla Electric Light & Manufacturing, la cui proprietà gli fu tolta quando i primi finanziatori non erano concordi con i suoi progetti che vertevano sulla corrente alternata. Dopo questa presa di posizione dei finanziatori, l'uomo dovette lavorare dal 1886 al 1887 come semplice ingegnere per cercare di sbarcare il lunario. Proprio nel corso del 1887 ideò il primo motore a induzione a corrente alternata senza attrito.

Nel 1888 divenne anche vice presidente dell'American Institute of Electrical Engineers e inventò anche la celebre bobina di Tesla. In questi anni intraprese la professione di consulente della Westinghouse Electric & Manufacturing Company. Successivamente iniziò anche a lavorare su alcuni studi che poi in futuro avrebbero condotto anche alla scoperta dei raggi X. Il 30 luglio 1891 ottenne la naturalizzazione statunitense. A 36 anni ottenne degli altri brevetti sul sistema energetico polifase. Dal 1893 al 1895 condusse degli studi sulle correnti alternate ad alta frequenza. Negli anni seguenti Tesla ed Edison divennero avversari in ambito energetico e quest'ultimo andò in bancarotta nella nota "guerra delle correnti". Nel 1897 l'ingegnere nato in Serbia iniziò ad effettuare degli studi sulle particelle radioattive e sulla radioattività che poi l'avrebbero condotto alla formulazione della teoria sui raggi cosmici. Inoltre sviluppò anche la "Art of Telautomatics".

Trasferitosi poi a Colorado Springs, in Colorado, egli continuò i suoi esperimenti su tensioni e alte frequenze. Fece anche numerosi studi sull'elettricità atmosferica. A Colorado Springs inoltre trascorse il suo tempo cercando di segnalare il pianeta Marte. Il suo progetto successivo fu costruire l'infrastruttura per poter garantire la trasmissione di potenza senza fili, conosciuta anche come Wardenclyffe Tower. Dopo avere avuto grandi successi, egli nel 1916 andò in bancarotta, essendo costretto a vivere in grande povertà. Nikola Tesla morì tra il 5 e l'8 gennaio del 1943 all'età di 86 anni.