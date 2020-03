Montaggio visivo

Il montaggio

Il montaggio riguarda la composizione e concatenamento delle immagini ed è pertanto considerato ciò che di più specifico ha il cinema in quanto immagini in movimento, quindi caratterizzata dalla temporalità e dal divenire. Deleuze distingue tra la pendenza organica della scuola americana, quella dialettica della scuola sovietica, quella quantitativa della scuola francese anteguerra e quella intensiva della scuola espressionistica tedesca.Il montaggio analitico è la forma linguistico-discorsiva che caratterizza il cinema americano e mondiale tra l’avvento del sonoro e la fine della seconda guerra mondiale.Permette di analizzare l’avvenimento e di concentrare l’attenzione dello spettatore solo sui dati più essenziali all’economia emotiva dell’azione, cancellandoli i raccordi di continuità spaziale e facendoli apparire neutrali con effetto di identificarsi con il suo occhio e a vedere il film come una realtà di cui è testimone. Per Griffith la composizione delle immagini è come un’unità organica costituita cioè da parti e elementi differenziati: uomini e donne, ricchi e poveri, pensati come entità binarie che costituiscono un montaggio parallelo, seguendo un ritmo, e che vengono messe in relazione scambiandosi le parti tramite l’inserzione di primi piani. Il montaggio delle opposizioni, che procede per alternanze e conflitti e si sostituisce al montaggio parallelo. Al montaggio narrativo Ejzenstein contrappone il montaggio delle attrazioni, un libero montaggio di azioni appositamente scelte, sviluppando un nuovo linguaggio non realistico e rivoluzionario che vuole colpire emozionalmente lo spettatore e provocare una sua reazione. È questo il significato che Ejzenstein assume il primo piano.Il montaggio in profondità di campo e il piano sequenza. Con Quarto Potere, Welles rinuncia alla frammentazione e inaugura il montaggio in profondità di campo. Il reale non è più rappresentato o riprodotto, ma mirato: è un reale da decifrare, sempre ambiguo.