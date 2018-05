Analisi di un film: indicazioni

1.Prima di iniziare, bisogna recuperare alcune informazioni sul film e cioè:Titolo o titolo originale (se si tratta di film di produzione straniera) – nome del regista - genere (d’amore/sentimentale, di avventura, fantastico, di guerra, storico, horror, giallo ecc….) - nome degli attori principali - nome di coloro che hanno curato la sceneggiatura e la fotografia - data di produzione - durata - paese/i di produzione.Quando si parla della sceneggiatura bisogna precisare se essa è originale oppure se è stata tratta da un libro o da altre fonti (indicare quali)

2. La storia, la struttura narrativa e i personaggi

a) Riassumere brevemente la storia che il film racconta

Per analizzare la struttura narrativa bisogna tener conto dei seguenti elementi:

• Periodo storico delle vicende narrate

• Ambienti e luoghi principali



• Arco di tempo in cui si sviluppa la storiab) I personaggi• I personaggi principali (o protagonisti)• I personaggi secondari• Gli antagonisti

3. Significato globale del film

a) Esplicitare il messaggio più significativo del film, indicandone anche il/i destinatario/i

b) Indicare i temi che il film affronta

Essi possono essere: l’amore , la guerra, la giustizia, l’adolescenza e i problemi connessi, l’amicizia, la vecchiaia, l’immigrazione, l’incomunicabilità, l’ambizione personale , la violenza , la famiglia, le istituzioni sociali, il lavoro, il rapporto con la natura, il sacrificio, ecc., precisando se si tratta di un film storico, d’amore, di avventura, di fantascienza, di horror o di un film giallo

5. Il linguaggio in tutti suoi aspetti

a) Riconoscere se il narratore è interno o esterno

b) Definire il ritmo del montaggio : lento, rapido, serrato oppure alternato

c) Esaminare le tecniche cinematografiche: uso degli effetti speciali, ricorso al flash-back

d) La recitazione degli attori: chiarire se è: naturale , enfatica, ad effetto, meccanica

e) Parlare della/e sequenza/e particolarmente significativa/e

f) Esaminare le immagini. Eventuali immagini ricorrenti e possibile significato.

g) La colonna sonora

6. Considerazioni finali e giudizio personale

a) Esistono scene che ti hanno colpito particolarmente e perché?

b) Fra i personaggi, qualcuno suscita simpatia, antipatia, ammirazione? Perché?

c) Qualora il film sia tratta da un romanzo, si trovi differenze nel passaggio da una versione all’altra?

d) Che cosa diresti per consigliare o non consigliare il film ad un amico?