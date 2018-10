Foscolo, Ugo - A Zacinto, struttura e analisi

A Zacinto

• In A Zacinto è possibile riscontrare delle differenze di impostazione di sentimento rispetto in “In morte del fratello Giovanni”. Non è presenteseppur vana al fato (avversi numi) in quanto c'è una forma die accettazione nei confronti di ciò che il fato ha prescritto virgola il fatto Inteso in senso etimologico.• All'interno della composizione è possibile riscontrare numerosi, la rottura continua dei versi esprime sofferenza ma anche smarrimento, incertezza, mancata identificazione con un dato tessuto sociale e politico.• Sono molti riferimenti allae al mondo greco : la formazione del poeta e neoclassica e le nutrici lo istruivano in tenera età sulla mitologia. All'interno della produzione sono riscontrabili dellein riferimento a Venere che ha reso feconde le acque e al concetto di maternità.• Come osserva, professore emerito dell'università di Firenze, Foscolo pur rispettando la metrica tradizionale del sonetto trasgredisce i canoni non facendo coincidere un pensiero finito alla fine di ogni strofa. Questa tortuosa sintassi resa tale dei molteplici enjambement rafforza l’idea di tormento e sempre riprodurre il complesso percorso dell'eroe foscoliano in contrapposizione agli eroi della tradizione.• Odisseo subentra nella lirica quasi come unma il percorso di Ulisse è un percorso circolare in quanto dopo le peripezie ritorna a Itaca mentre il percorso dell'eroe foscoliano o titanico èin quanto non c'è ritorno all'origine soprattutto non c'è una soluzione al suo tormento.