Foscolo, Ugo - Modelli letterari

Modelli letterari

• I modelli di Ugo Foscolo si compongono di tradizione classica sollecitazioni preromantiche e illuminismo settecentesco.• Autori classici latini e greci comegli trasmettono gusto arcaico e perfezione formale retorica, in questo senso si inquadra l'influenza del Neoclassicismo riportato alla luce in quegli anni darappresentano per il poeta una grande forma di ispirazione in termini di rigore morale e civile, indipendenza e libertà.gli trasmettono concetti come il sentimentalismo e la cupezza.• I cosiddettivengono interpretati in chiave eroica e patriottica.lo influenza in quanto a posizioni giacobine concezioni democratiche ugualitarie, culto della natura In termini di passionalità è originaria bontà dell'uomo corrotto dallo sviluppo della società.• Successivamente subisce anche l'influenza diin quanto a pessimismo sviluppato in concomitanza a delle delusioni storiche e di, uomo originariamente malvagio che cerca di sopraffare il prossimo.• Fondamentale per la sua scrittura è lache da luogo di affetto assurge a paradigma per i compatrioti capace di suscitare poesia eternatrice e pertanto monumento.