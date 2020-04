600, secolo a due marce

Il Seicento

Il '600 è un secolo a due marce: la Chiesa per mezzo della controriforma, che comprende il Concilio di Trento, indetto per contrastare la riforma protestante, che sconvolse la Chiesa cattolica poiché, fra le varie cose, prevedeva che l'uomo potesse interpretare liberamente la Bibbia, vuole ricondurre gli uomini verso l'alveo della cristianità.Lo fa in due differenti modi: promuovendo l'evangelizzazione e reprimendo le altre dottrine. L'Europa meridionale è stata quindi assoggettata alla religione cristiana cattolica, che l'ha resa statica, nell'Europa settentrionale si erano invece diffuse le dottrine protestanti, nelle quali viveva la tolleranza che permise venissero fatte delle scoperte, come per esempio il telescopio, ad opera di artigiani olandesi e la teoria eliocentrica di Copernico. Dal 1600 l'Italia subì un decentramento anche perché il fulcro degli equilibri dei commerci si sposta dall'Italia alle città anseatiche. La crisi interessa tutti i campi, anche quello economico.L'uomo in questo periodo perde ogni punto di riferimento, sia da un punto religioso, ma in generale in ogni ambito; a contribuire a questo disorientamento vi è anche l'eliocentrismo: l'uomo acquista la consapevolezza di non essere più al centro dell'universo. L'illuminismo da l'illusione all'uomo di essere uscito dal periodo buio per mezzo della luce dalla ragione, lo stesso fa il positivismo affermando che l'uomo per mezzo delle conoscenza e della tecnologia potrà raggiungere gloriosi obiettivi. Questa positività si disgrega a partire dalla prima guerra mondiale tanto che poi si sviluppa la psicoanalisi, l'uomo spezzato.