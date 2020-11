“Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo”

Biografia di Francesco Petrarca

nacque il 20 luglio del 1304 ad Arezzo;

fu un grandissimo rimatore, scrittore e anticipatore dell’umanesimo italiano;

la sua vita si svolgeva in parte in Italia e in parte in Francia;

nel 1341 ottenne la laurea poetica a Roma;

morì ad Arquà il 19 luglio del 1374.

Le sue opere letterarie

Il Canzoniere I Trionfi

Opere scritte in versi latini

L'Africa Il Bucolicum carmen Le Epistolae metricae Psalmi penitentiales

Il De viris illustribus I Rerum memorandarum libri Il Secretum Il De vita solitaria Il De otio religioso Il De remediis utriusque fortunae Invectivarum contra medicum quendam libri IV De sui ipsius et multorum ignorantia Invectiva contra cuiusdam anonimi Galli calumnia Epistolae

Il Canzoniere di Petrarca

Viene scritto dall’autore Petrarca come un insieme di frammenti in lingua volgare. Esso è riconosciuto anche con il titolo in lingua latina “Rerum vulgarium fragmenta”;

Al suo interno è raccontato, mediante l’utilizzo della poesia, il lato più segreto della vita di Petrarca, definito poeta coronato con l’alloro;

L’opera non fu scritta tutto d’un fiato ma in intervalli differenti della vita di Petrarca che vanno dal 1336 al 1374.

L’opera si compone di 366 testi in lingua italiana ed è ritenuta come l’opera che rappresenta maggiormente la cultura dell’Italia grazie ai temi che vengono affrontati in modo toccante e profondo, non solo dal punto di vista linguistico ma anche per quanto riguarda il pensiero e il desiderio di una presunta liberazione futura.

Tra gli autori troviamo Giacomo Leopardi che conferisce alla poetica di Petrarca un importante contributo: egli inizia in modo classico e riproduce la canzone Petrarchesca rinnovando la sua struttura.

Protagonista del sonetto: Laura

Laura era una donna di nobili origini, amata da Francesco Petrarca. I due si conobbero nella chiesa di santa Chiara e da li il poeta la utilizzò come sua musa ispiratrice;

Ella viene descritta con caratteristiche fisiche che però non permettono di creare una figura reale di se stessa;

L’autore le dedica alcuni dei sonetti presenti all’interno del Canzoniere;

Si tratta di un amore molto tormentato, perché lei era considerata come la perfezione che porta alla contemplazione celeste;

Alla fine la donna morì nel 1348 a causa della peste.

Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo

“Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo”

Le Quartine, in cui è presente il “pianto” in forma scritta del poeta. Qui Petrarca dedica l’attenzione ad alcune caratteristiche della donna però in modo personificato, esprimendo tutto il suo dolore poiché non potrà più rivederli come un tempo;

Le Terzine: in questa parte l’autore di rivolge alla donna però richiamando il passato.

Quando era ancora viva, la donna viene descritta da Petrarca come una donna dal carattere molto articolato, dubbioso, volubile, di cui lo stesso autore faceva fatica a comprendere; Dopo la tragica morte, a causa della peste, Laura è come se fosse in grado, solamente dopo la morte, di dare dei chiarimenti sugli atteggiamenti che aveva in vita. Per di più Laura assume una la posizione di “parte attiva” nel sonetto: ella infatti cerca di rasserenare Petrarca, cercando di rincuorarlo per poi avere un ricongiungimento in un futuro lontano in cielo.

Da una parte emerge il rifiuto da parte di Laura che causava nel poeta profondo sconforto ma tutto ciò è stato fondamentale per tirarlo fuori dall’immoralità. Dall’altra parte la tensione amorosa e il desiderio carnale del poeta inizia ad affievolirsi fino a lasciare spazio alla tensione religiosa. Questa donna tanto amata rappresenta l’unica figura che possiede le caratteristiche necessarie per condurlo in questo nuovo percorso di fede.

