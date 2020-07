Svevo, Italo - Vita (16)

Vita di Italo Svevo

Aron Hector Schmitz nacque a Trieste nel 1861 da una famiglia benestante ed ebrea. I suoi studi a Wurzburg lo guidarono verso la carriera del commercialista, come desiderava il padre, e lo portarono a imparare quattro lingue, in particolare il tedesco, che gli permise di leggere alcune delle opere di Schopenhauer. Dopo il fallimento dell'azienda di famiglia si dedicò alla letteratura e decise di chiamarsi Italo Svevo, a sottolineare il suo appartenere sia alla cultura italiana che a quella tedesca e nel 1892 pubblicò, a proprie spese, il suo primo romanzo, Una vita, che verrà però ignorato dalla critica. Pubblicò poi, a proprie spese, anche il secondo romanzo nel 1898, Senilità. La critica fu spietata, rimproverando Svevo di utilizzare la lingua italiana in maniera troppo povera.