Svevo, Italo - Romanzi: caratteristiche e contenuti

Italo Svevo - I romanzi: caratteristiche e contenuti

La produzione letteraria di Svevo comprende alcuni racconti, scritti perlopiù in età giovanile, e tre romanzi: Una vita; Senilità e La coscienza di zeno . Data la sua scarsa notorietà, l’autore pubblicò le prime due opere a proprie spese, senza riscuotere l’approvazione del pubblico ma, dopo l’intervento di Joyce e Montale, “La coscienza di Zeno ”, romanzo più noto e celebre dell’autore, ottenne un immediato successo.I tre romanzi sono molto affini tra loro in quanto condividono la stessa tematica: l’analisi ossessiva e spregiudicata dell’inconscio condotta dai protagonisti dei romanzi, Alfonso Nitti in “Una vita”, Emilio Brentani in “Senilità” e Zeno in “La coscienza di Zeno”. Quest’indagine si trasforma in un’autoanalisi in quanto ciascuno dei protagonisti è la controfigura romanzesca di Svevo stesso, quindi le opere hanno uno sfondo autobiografico. Per condurre in profondità quest’analisi, Svevo si servì della psicoanalisi di Freud, il quale sosteneva che solo apparentemente le nostre azioni sono libere, in realtà condizionate dai complessi psichici che si sono formati negli anni della crescita o dalle regole che ci sono state impartite durante l’ infanzia . Svevo credeva che solamente analizzando i meandri tortuosi del nostro io fosse possibile cogliere il significato delle nostre azioni. Egli fu il primo autore ad introdurre nella letteratura la psicoanalisi come strumento conoscitivo dell’animo umano, attuando una vera e propria “ rivoluzione copernicana del romanzo”, cioè il totale ribaltamento delle tematiche affrontate e della finalità delle opere: l’attenzione dello scrittore, infatti, non era più rivolta alle vicende esterne, quindi ad elementi di carattere storico e sociale, bensì ai fatti interni, dunque all’esplorazione degli intricati labirinti che costituiscono l’inconscio. Avvalendosi di questa tecnica, Svevo si propose di mettere a nudo tramite le sue opere ciò che si cela e fermenta sotto la crosta delle apparenze e delle convenzioni sociali.