Calvino, Italo - Il giardino incantato

Calvino: Il giardino incantato

Questionario

1. Come potresti definire il testo? Un testo narrativo, argomentativo, descrittivo, dialogico, espositivo, poetico? Perché?Si tratta di un testo narrativo perché racconta una storia, di cui sono protagonisti due personaggi. È un racconto inventato organizzato in questi elementi: il narratore, la storia raccontata, i personaggi, il tempo e il luogo.2. La narrazione è interna o esterna?Qualche volta la narrazione è esterna, questo significa che è lo scrittore che interviene per fornire alcuni dettagli della storia. Molto spesso abbiamo, invece, la narrazione interna, cioè fatta tramite il punto di vista di un personaggio: infatti, il lettore conosce solo ciò che vedono i due bambini3. In quale momento dell’anno si svolge il racconto?Il racconto si svolge d’estate perché i due bambini si divertono in riva al mare andando a caccia di granchi o lanciandosi delle alghe. A causa del sole, i binari della ferrovia scottano; in lontananza il mare brilla sotto la luce e il cielo è azzurro con qualche nuvola bianca. Infine, il bambino della villa indossa “un pigiama accollato, benché fosse estate”.4. Riesci a capire la localizzazione geografica?Dal tipo di vegetazione che cresce nel giardino si capisce che siamo in una regione del sud, bagnata dal Mediterraneo.5. Chi sono Giovannino e Serenella? Qual è il rapporto che li lega?Sono due bambini, forse di 9-10 anni, molto uniti fra di loro. Fra di loro esiste un rapporto di amicizia e di fiducia. Serenella si fida sempre di quello che propone Giovannino e quest’ultimo apprezza il comportamento della bimba perché non si lamenta mai, sta sempre al gioco6. Che gioco stanno facendo all’inizio del racconto?Si divertono a camminare sui binari del treno, inconsci del pericolo che ciò può comportare soprattutto perché molto vicino c’è un tunnel7. Perché l’ingresso della galleria, a volte, appare sfocato?È un effetto del gran caldo. Dalle pietre fra i due binari, il sole cuocente fa innalzare una specie di nebbiolina tremolante che rende sfocati i contorni delle cose.8. Perché improvvisamente interrompono il gioco?Nel bel mezzo del gioco, senso il rumore metallico di uno scambio ferroviario, segno che un treno sta arrivando ed è stato indirizzato sul binario su cui i due bambini giocano9. A che cosa è paragonato il rumore metallico dello scambio?Esso è paragonato al rumore di una cicogna che batte il becco ed inizialmente i due bambini ne sono convinti dato che alzano gli occhi in alto per scorgere il volatile e rimpiangono di non esserci riusciti10. Per quale motivo si ritrovano in un giardino?Con lo scopo di allontanarsi dal binario, Giovannino individua un pertugio nella rete di recensione che costeggia la ferrovia; i due bambini ci passano attraverso e si ritrovano nel giardino della villa. Spinti dalla curiosità, iniziano ad esplorarlo11. Quali sono le caratteristiche del giardino che attirano di più i due bambini? Per i due bambini tutto suscita sorpresa e meraviglia: la vegetazione rigogliosa, le aiuole colme di petunie e di convolvoli in fiore, i vialetti, le siepi di bossolo, i fiori di cui Serenella raccoglie un mazzetto, la piscina piena d’acqua trasparente12. Com’è strutturato il giardino?Dalla parte della ferrovia, esso è delimitato da un’alta rete, ricoperta da piante rampicanti, ma con qualche pertugio. Successivamente si vedono degli alberi ad fusto come l’eucalipto e delle alte piante grasse. Quindi, si passa alla zona ricoperta da aiuole fiorite, alla piscina e quindi ad uno spazio dive è stato collocato un tavolo da ping-pong.15.Quali sono le sensazioni uditive presenti nel brano?Le sensazioni uditive sono poche perché nel giardino prevale un grande silenzio. Tuttavia, si distinguono alcuni rumori: il suono metallico dello scambio dei binari, il fruscio impercettibile fatto dai bambini che camminano lungo i vialetti, il volo dei passeri, spaventati, il gong urtato inavvertitamente dalla pallina durante il gioco del ping-pong, il cigolio della carriola13. Chi è il ragazzo che Giovannino e Serenella intravedono all’interno della villa?L’autore non lo dice. Sono i due bambini che pensano che esso sia il padrone della villa (il figlio o il nipote dei proprietari)14. Quali sono le caratteristiche fisiche del ragazzo che i due bambini scorgono all’interno della villa?Il ragazzo è pallido, ha le dita bianche e indossa un pigiama accollato nonostante faccia caldo. Non è abituato a giocare all’aria aperta, in pieno sole come i coetanei. Potrebbe darsi che abbia dei problemi di salute e che sia malaticcio, aspetto che potrebbe essere confermato dal fatto che è seduto su di una sedia a sdraio.15. Che rapporto sembra crearsi fra i due bambini ed il ragazzo della villa?Quasi un rapporto di complicità. Il ragazzo si sposta nel salotto con circospezione, ai bambini sembra che esso provi disagio nel trovarsi in quell’ambiente e che abbia paura che qualcuno arrivi da un momento all’altro per mandarlo via, proprio come potrebbe succedere ai due protagonisti della storia.16. Perché i due bambini non riuscivano a stare seduti intorno al tavolo della colazione, muovevano in continuazione le ginocchia e non sentivano nemmeno il sapore dei dolci e del latte?Essi hanno paura di essere scoperti da un momento all’altro e quindi provano timore e disagio17. Perché i due bambini si allontanano dal giardino senza correre?Essi si allontanano dal giardino a passo svelto, ma senza correre per non fare troppo rumore, evitando così di essere scoperti18. Rintraccia nel testo un’espressione per ognuno degli stati d’animo o sentimenti indicati: - paura - senso di colpa - amicizia• Paura: “E se adesso arrivassero i padroni?” “I due bambini venivano su guardinghi “…forse le vetrate stavano per spalancarsi…”, “… i due bambini si rannicchiarono dietro un’aiuola…”, “”.. con quel senso di disagio e quella paura….. e che presto sarebbero chiamati a darne conto”• Senso di colpa: “…rimaneva quel fondo…. di ansia, che tutto questo non spettava loro e potevano esserne di momento in momento, via, scacciati.” “….con quel disagio dentro…”• Amicizia: “Dove andiamo, Giovannino?” “Dammi una mano, Giovannino”, “…Giovannino spingendo la carriola con lei sopra”. L’uso del pronome “noi” sta indicare che fra i due bambini esiste un sentimento di amicizia e di complicità.19. Lo spazio del giardino incantato si presenta diviso in tre zone: indica quali.Il giardino – l’interno della villa – la piscina20. Individua un’espressione che caratterizza ciascuno spazio.Giardino: “Tutto era così bello: volte strette ed altissime di foglie ricurve di eucalipto…”Interno della villa: “…bella stanza ombrosa con collezioni di farfalle alle pareti”La piscina: “… ma l’acqua era così limpida ed azzurra…”21. Che cosa hanno in comune l’esordio e la conclusione ?La parte iniziale e finale del brano hanno in comune il gioco dei bambini. All’inizio, Giovannino e Serenella hanno appena terminato di andare a caccia di granchi ed ora si divertono a camminare, tenendosi in equilibrio, sui binari del treno. Alla fine, usciti dal giardino, si avviano verso il mare e si divertono a lanciarsi le alghe che trovano lungo il precorso. L’episodio dell’esplorazione del giardino incantato è stata soltanto una parentesi della loro vita di fanciulli e riprendono con serenità i loro giochi di sempre, fatti di nulla. La novella inizia con la spiaggia e termina con la spiaggia.22. Nel brano, si può individuare un senso di malinconia, di ansia e di inquietudine. Indicarne i passaggi.Il tuffo nella piscina è piacevole, ma “rimaneva sempre quel fondo di amarezza ed’ansia, che tutto questo non spettava loro…”. Anche il bambino della villa ci comunica lo stesso senso di malinconia, perché ha l’impressione che tutte le cose che lo circondano “erano concessi a lui solo per un enorme sbaglio, e lui fosse impossibilitato a goderne,ma solo provasse su di sé l’amarezza di quello sbaglio, come una sua colpa.”