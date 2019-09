Machiavelli, Niccolò - Stile

Niccolò Machiavelli - Lo stile

Quali sono le principali caratteristiche dello stile adottato da Machiavelli nelle sue opere storico-politiche?

Quali sono le caratteristiche del linguaggio utilizzato da Machiavelli?

Quali caratteristiche presenta il linguaggio della Mandragola?

• Il rigore del ragionamento e del metodo si traducono in un’argomentazione serrata nella quale prevale la concatenazione del procedere logico, scandita, sul piano sintattico, dai connettivi che sottolineano i rapporti di causa-effetto (pertanto, adunque ecc.).• Nel Principe, l’elemento appassionato dell’argomentazione e la tensione persuasiva ad essa sottesa si traducono in forme di coinvolgimento diretto del lettore, chiamato a “partecipare” al discorso (è il caso, ad esempio, del tu generico utilizzato da Machiavelli nel capitolo XII del Principe).• L’esperienza vissuta in prima persona a contatto con la politica e la diplomazia del suo tempo si traduce spesso nell’utilizzo di formule tipiche del linguaggio cancelleresco.• L’esattezza dell’argomentazione implica esattezza del linguaggio. Pertanto Machiavelli si serve di termini attinti dall’ambito “scientifico”, anche se talvolta utilizzati in senso figurato.• La volontà di comunicare al di là della stretta cerchia degli accademici e degli specialisti induce spesso scelte linguistiche di tipo “popolare”.• Machiavelli, per ottenere un effetto di realismo dei dialoghi, fa volentieri ricorso a forme del fiorentino parlato, che si riflettono sulla sintassi e naturalmente sul lessico, che accoglie anche elementi schiettamente vernacolari.• L’aspetto linguistico assume anche una funzione essenziale nella caratterizzazione dei personaggi, l’identità di ciascuno dei quali è costruita anche attraverso uno specifico linguaggio.