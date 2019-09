Machiavelli “repubblicano” e “democratico”

Il pensiero politico di Machiavelli è diventato ben presto un modello con il quale tutti i maggiori pensatori politici delle epoche successive non hanno potuto fare a meno di confrontarsi. Un aspetto, questo, che ha contribuito alla molteplicità delle interpretazioni cui le opere del Segretario fiorentino hanno dato luogo. Di particolare interesse è senza dubbio il filone interpretativo che, consolidatosi in epoca illuministica, ha alimentato le letture del Principe in chiave “repubblicana” e poi “democratica”.Un primo esempio di questo filone è rappresentato dalle tesi del filosofo Jean-Jacques Rousseau (1712-78). Nel vi capitolo del suo Contratto sociale (1762), intitolato Della Monarchia, Rousseau sostiene che Machiavelli con il suo capolavoro non intendeva istruire i sovrani sulla conquista e sul mantenimento del potere, ma piuttosto fornire al popolo una lezione intorno alle dinamiche del potere stesso, così da metterlo in guardia. Il filo del suo ragionamento verrà ripreso, alcuni decenni più tardi, da Ugo Foscolo (1778-1827)(Dei Sepolcri, vv. 155-58). Foscolo, che interpreta in questo modo l’aspirazione a un su-peramento della frammentazione politica italiana, attribuisce un valore positivo all’operazione compiuta da Machiavelli, il cui fine sarebbe stato quello di dare consapevolezza “politica” al popolo. Sia Rousseau sia Foscolo costituiscono un limpido esempio di come il pensiero machiavelliano, decontestualizzato dall’epoca in cui era maturato, si sia prestato a frequenti “attualizzazioni”, che da un lato ne hanno forzato il senso ma dall’altro ne hanno alimentato la vitalità.Un secondo esempio di questa lettura “democratica” del Principe è costituito da Antonio Gramsci (1891 -1937), che fu tra i fondatori del Partito comunista italiano (1921 ) e uno dei maggiori intellettuali del suo tempo. Riportiamo due brani che illustrano come, con la sua interpretazione, Gramsci porti la lezione di Machiavelli fino nel cuore del Novecento.