Machiavelli, Niccolò – La Mandragola: riassunto e significato

La Mandragola

Un giovanotto, Callimaco, è innamorato perdutamente di una ragazza, giovane e bella, ma molto timorata e religiosa, di nome Lucrezia. Essa è sposata con Nicia, un vecchio dottore, piuttosto sempliciotto. La coppia non ha figli e l’uomo non pensa lontanamente che questo dipenda da lui. Se Callimaco si rivolgesse direttamente alla donna per avere le grazie che desidera, certamente andrebbe incontro ad un netto rifiuto; è questo punto che interviene Ligurio, un lestofante che consiglia di aggirare il problema, architettando uno strattagemma.La donna sarà persuasa a cedere a Callimaco dalla madre Sòstrata e dal suo confessore, fra’ Timoteo e alla fine dallo stesso marito. A Nicia viene dato ad intendere che egli potrà diventare padre a condizione che Lucrezia mangi alcune foglie di mandragola, una pozione miracolosa che ha proprietà di rendere feconda qualsiasi donna sterile. Tuttavia, viene fatto presente che esiste un problema: il primo uomo che avrà con Lucrezia un rapporto, assorbirà automaticamente il succo della pianta che causa immediatamente la morte. Pertanto, sia la madre che il confessore suggeriscono alla ragazza di bere la mandragola ed avere, in tutta segretezza, un rapporto con un uomo, sia esso il primo venuto, magari il primo che passa dalla strada.Così succede, il primo giovanotto che passa dalla strada viene bendato e imbavagliato, condotto da Lucrezia per avere con la ragazza un rapporto sessuale. Naturalmente, il giovanotto casualmente accalappiato non è altro che Callimaco e ovviamente Nicia sa solo che dopo l’incontro fra lo sconosciuto e la moglie potrà riprendere i suoi doveri coniugali con successo. Nicia, prima diffidente, poi acconsente perfino con entusiasmo, più difficile è convincere Lucrezia che alla fine accetta grazie alla stupidità della madre e all’intervento del confessore, a cui è stata versata, come compenso, una lauta elemosina. Lo strattagemma viene messo in atto. Lucrezia, una volta provata la differenza fra Nicia e Callimaco continuerà ad avere rapporti furtivi con quest’ultimo e se Nicia avrà un figlio non sarà certamente merito delle virtù curative della mandragola.La Mandragola può essere definita la commedia dell’inganno e della turpitudine e segna un passo in avanti nella storia del teatro, soprattutto nel ruolo che ha la Chiesa. Infatti, le argomentazioni di fra’ Timoteo per convincere Lucrezia non denotano né innocenza, né semplicità; esse non fanno altro che prendere in giro una certa casistica cattolica. Machiavelli vuole anche dimostrare come l’autorità costituita (l’autorità materna e l’autorità religiosa), sia in grado di rovinare e trasformare in preda la donna, che rappresenta in questo caso, l’umanità intera.