Machiavelli, Niccolò - La Mandragola (3)

Analisi de La Mandragola

La Mandragola è una delle più importanti e divertenti commedie del Cinquecento. Si tratta della storia di una beffa a fini sessuali, costruita con un meccanismo di grande efficacia. L’essenzialità dell’intreccio, l’immediatezza linguistica e la raffinata costruzione dei dialoghi ne fanno un capolavoro ancora oggi molto rappresentato.La Mandragola risente visibilmente del modello boccacciano del racconto di beffa, ma l’intreccio è del tutto originale. Il giovane Callimaco è innamorato della bella Lucrezia, moglie di Nicia, un anziano e ingenuo credulone. Non sapendo come fare per passare una notte con lei, Callimaco ne parla con il mezzano Ligurio il quale escogita una beffa ai danni dell’ingenuo Nicia: conoscendo il desiderio di questi di avere figli, Ligurio propone a Callimaco di fingersi medico e di consigliargli una pozione a base di un’erba miracolosa (la mandragola) da somministrare alla moglie. La pozione, miracolosa contro la sterilità, ha però una controindicazione: il primo uomo che avrà rapporti con la donna cui è stata somministrata è destinato a morte certa entro pochi giorni; è necessario dunque trovare un garzoncello ingenuo che si presti a unirsi per primo con Lucrezia. Non è questo l’unico problema: si deve infatti anche convincere la donna a giacere con uno sconosciuto. Per questo Callimaco e Ligurio corrompono frate Timoteo affinché persuada, assieme alla madre Sostrata, l’onesta Lucrezia dell’opportunità della cosa. Così Callimaco riuscirà a unirsi all’amata. Nell’ultimo atto, ogni personaggio racconta dal suo punto di vista quella notte insonne.L’abile sistema di finzioni e inganni che anima l’intera commedia mette in pratica la lezione sul doppio e il travestimento propria della tradizione classica. Rispetto al modello boccacciano, Machiavelli introduce un elemento nuovo con lo sdoppiamento fra chi progetta la beffa, Ligurio, e chi ne trarrà profitto, Callimaco. Ne scaturisce il distacco rispetto alla vicenda del protagonista, cosicché la stessa passione amorosa diviene oggetto di contemplazione disincantata e su di essa si esercita lo sguardo comico-satirico dell’autore.