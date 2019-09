Machiavelli, Niccolò - Politica e arte della simulazione

Politica e arte della simulazione

Nel capitolo XVIII, uno dei più importanti del Principe, Machiavelli esprime al massimo grado l’idea dell’autonomia della politica dalla morale e dalla religione. Si ricorderà che egli aveva dichiarato il suo intento di «andare drieto alla verità effettuale della cosa» e non «alla immaginazione di essa» (cap. XV), insistendo sulla necessità di guardare alla realtà politica per quello che è, con uno sguardo razionale. Qui egli trae le estreme conseguenze di questa impostazione, proponendo una serie di comportamenti tesi esclusivamente all’efficacia politica.La radicalità delle posizioni espresse da Machiavelli in questo capitolo concorre a spiegare perché proprio questa, tra le tante pagine della sua opera, sia stata esaltata per la sua carica innovativa, ma anche sottoposta a critiche sferzanti. La fedeltà e l’inganno, le leggi e la forza: qui si chiarisce nel modo più luminoso l’idea secondo la quale i comportamenti politici non devono essere giudicati in astratto, sulla base di un principio universale e mo-rale, ma analizzati e compresi nella loro efficacia nel contesto dato. Pertanto, se «il mantenere la fede e vivere con integrità e non con astuzia» (rr. 2-3) sarà, secondo un giudizio di natura morale, cosa laudabile in un principe, l’aver «saputo con l’astuzia aggirare e’ cervelli» (rr. 6-7), ovvero usare l’inganno, può a sua volta essere considerata una virtù altrettanto laudabile, se avrà consentito al principe di raggiungere l’obiettivo perseguito, ovvero di «vincere e mantenere lo stato» (rr. 63-64). A posteriori, una volta risultati vincenti, i mezzi utilizzati dal principe per ottenere lo scopo saranno sempre «iudicati onorevoli e da ciascuno saranno laudati» (rr. 64-65).In quest’ottica, Machiavelli conferisce particolare rilievo alla legittimazione dell’arte del simulare, intesa come uno dei requisiti che il principe deve possedere per poter ben governare (rr. 40-42).La simulazione, però, non va qui degradata a semplice furbizia ma considerata il frutto di una capacità razionale (la virtù, secondo il lessico machiavelliano) che s’innalza fino a controllare ogni circostanza ai fini della riuscita e del consenso.