Capitolo 6 Principe - analisi

Capitolo VI Principe - analisi

Machiavelli nel capitolo II del Principe anticipa che per sostenere la propria tesi utilizzerà degli esempi. La tesi è che un uomo accorto deve emulare le azioni e i comportamenti degli uomini grandi in quanto la storia è maestra di vita. Risulterebbe molto difficile comportarsi in maniera nuova, perchè sono molte le persone che ci hanno preceduto; vale perciò la pena di emulare un modello eccellente che per l'autore è la Repubblica romana in quanto soddisfava tutte le esigenze politiche: il governo in parte era una monarchia (consoli), in parte un'oligarchia (senato) e in parte una democrazia (comizi).Dobbiamo essere come degli arcieri consapevoli che, avendo un bersaglio ambizioso, devono mirare in più in alto perché solamente andando oltre vi è possibilità di colpirlo. Ritiene inoltre che la Chiesa sia una condanna per l'Italia, in quanto, da un lato, non è abbastanza potente per imporsi su tutto il territorio italiano, dall'altro ha la forza per impedire che un principe crei un regno unitario. Machiavelli critica inoltre il fatto che la Chiesa intervenga in un campo che non è proprio: si occupa di questioni temporali. In questo periodo storia l'Italia necessitava una figura forte, autorevole-autoritaria, che fosse in grado di unificarla.Sostiene che affinché le virtù possano esplicarsi sia necessaria l'occasione: un'occasione senza la virtù andrebbe sprecata e una virtù senza l'occasione non potrebbe mostrarsi. Per esempio Mosè, Romolo, Ciro e Teseo ebbero un'occasione: trovarono momenti di crisi, dinamici, proficui, che permisero loro di modellare la realtà secondo la loro visione. Machiavelli riteneva infatti che l' l'Italia si trovasse in un momento favorevole: bisogna imparare a vivere la crisi come una risorsa e non come un danno. Coloro che acquistano il potere con la virtù, lo acquistano con difficoltà ma lo mantengono a lungo, invece coloro che utilizzano la fortuna, lo acquistano con la facilità e non lo mantengono a lungo. Secondo l'autore il principe necessariamente deve disporre di forze armate, infatti i disarmati vanno in rovina: per imporre le proprie idee serve anche la forza. Lo avevano capito anche i Romani che, prima della costituzione della Repubblica, facevano nominare l'Imperatore all'esercito.