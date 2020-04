Scuola siciliana (8)

Scuola siciliana

La lirica italiana nasce a Palermo, sede della corte di Federico II di Svevia, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero. È un uomo colto e fa del suo palazzo un centro culturale di primo piano. Attira alla sua corte svariate personalità di spicco della cultura del tempo e con esse anche trovatori e giullari. Nella sua ricca corte, la circolazione dell’arte e della cultura è tale da favorire scambi commerciali, artistici e filosofici tra diverse culture.La critica ha definito scuola siciliana il gruppo di poeti attivi nella corte palermitana di Federico II durante il periodo di massimo splendore del regno. L’espressione non è impropria perché Palermo è stata per circa un trentennio la fucina della letteratura italiana e il volgare siciliano diventa la lingua usata dai poeti federicani per comporre liriche amorose ispirate alla tradizione provenzale. I funzionari hanno una maggiore importanza rispetto ai trovatori perché non sono solo poeti professionisti, ma anche uomini colti.Questa poesia ebbe le seguenti caratteristiche: la ricerca di uno stile limpido, omogeneo ed elevato; una lingua siciliana depurata dalla più vistose inflessione dialettali e l’assenza della musica di accompagnamento. La poesia siciliana non segue soltanto il modello provenzale della lirica amorosa, ma si ispira anche alla tradizione dell’elegia romana con il tema della schiavitù d’amore. Lo stile si caratterizza per la rappresentazione stereotipata e idealizzata dell’amore, priva di riferimenti diretti a spazio e tempo, ricca di metafore. La misura di questa poesia è certamente la canzone, ma soprattutto il sonetto.