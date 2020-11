Dolce Stil Novo, Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti e Dante Aligheri

Dolce Stil Novo

Questo movimento letterario nasce dopo la morte di Federico II(1250) e la poesia siciliana scompare.La sua eredità viene raccolta in Toscana e in Emilia.Il capostipite di questo movimento letterario è Guido Guinizzelli; altri autori importanti furono Guido Cavalcanti e Dante Aligheri.Questo movimento viene chiamato ‘’Dolce Stil Novo’’ : ‘’Dolce’’ perché viene utilizzata una nuova lingua (volgare toscano) e ‘’Novo’’ perché si usava uno stile armonioso e musicale.Il Dolce Stil Novo è espressione della nuova mentalità borghese e comunale, secondo la quale il valore di un uomo si misura dai suoi meriti personali e non dalla nobiltà della sua stirpe.• L’amore è un sentimento che avvicina il cuore a Dio• La donna è vista come una ‘creatura angelicata’, è vista come un angelo come caratteristiche di un angelo. La donna fa da intermediario tra l’uomo (solo quelli nobili di cuore) e Dio.• La nobiltà è di ogni uomo di animo nobileL'opera più importante di questo movimento letterario è Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante Aligheri.Quest'opera è un sonetto ed è tratto dalla Vita Nova, un'opera mista di prosa e poesia, in cui Dante racconta la vicenda del suo amore per Beatrice.Dante la incontrò per la prima volta in chiesa a nove anni; la rivide nove anni dopo, e allora apparve gli apparve come una creatura angelicata.Quando ella morì ,Dante sprofondò in una condizione di profondo dolore.