Ciclo carolingio e Chanson de Roland

Sin dal X secolo iniziarono a diffondersi numero generazioni di storie, leggende imprese che ruotavano intorno alla figura di Carlo Magno. Tra il XI e XIII secolo, queste storie, trasmesse oralmente fino a quel momento, furono raccolte nelle cosiddette canzoni di gesta. Si tratta di narrazioni a carattere epico religioso, scritte in lingua d’oil nel nord della Francia e riunite in svariati cicli fra cui il più famoso è il cosiddetto ciclo carolingio, che ha come protagonisti i paladini di Francia ovvero quei nobili che si prestavano servizio alla corte del re in qualità di guerrieri o vassalli e come tema principale la difesa della fede cristiana dalla minaccia dei mori o saraceni.Fra gli avvenimenti storici legati alla vita di Carlo Magno quello più celebre risale al 778. L'episodio riguarda una spedizione di Carlo Magno contro gli arabi spagnoli che premevano i confini dell'impero. Durante il ritorno, la retroguardia del re, comandata da un certo Rhotlandus, venne trucidata nel corso di un’imboscata di popolazioni basche, mentre attraversava il passo di Roncisvalle.La storia divenne presto leggenda e mito con la trasfigurazione di Rolando in eroico cavaliere, simbolo di autentica lealtà al sovrano e di devozione alla fede cristiana. La Chanson de Roland è la composizione più antica fra quelle del ciclo carolingio e spicca per lo stile e l’intreccio elaborati. È databile tra la fine del X secolo e l’inizio del XII. L’opera si compone di 4002 versi decasillabi, divisi tra loro in strofe assonanti. L’autore sembra essere Turoldo, ma dato che non si hanno molte notizie su di lui si pensa che l'opera sia anonima e che egli sia il copista dell’opera. La Chanson de Roland è un capolavoro della letteratura romanza perché stabilisce l’origine di una tradizione non solo letteraria ma anche identitaria-nazionale quale quella francese, in secondo luogo perché favorisce la nascita di ulteriori cicli narrativi, in Francia e altrove. In Spagna e in Italia ebbe quasi più successo che in Francia, essa veniva narrata da giullari e cantastorie nelle piazze.