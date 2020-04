Cavalcanti, Guido - Introduzione

Guido Cavalcanti

Guido Cavalcanti, di famiglia nobile, amico di Dante. È un politico fiorentino, guelfo bianco come Dante, ma leggermente più vecchio, quindi appartiene alla generazione precedente. Insieme a Dante fondano la scuola fiorentina: la Firenze delle fine del 1200, dilaniata dai conflitti politici. Cavalcanti era più rivoluzionario, acceso, rispetto a Dante e si è scontrato sia contro i ghibellini sia contro i guelfi neri.A Firenze va al potere Gianno di Bella, che non vuole i nobili e gli aristocratici: Cavalcanti è esiliato da Firenze. Dopo, nel 1300 Dante allontana l’amico Guido Cavalcanti, perché deve allontanare i facinorosi (i rissosi): Guido Cavalcanti va in Liguria, dove c’erano le paludi, e si ammala di una febbre. Il secondo esilio, da parte dell’amico, lo aveva toccato emotivamente.Dante gli dedica alcune liriche nell’Inferno: Cavalcanti era un eretico, poiché era un materialista. Non credeva nell’esistenza dell’anima e nella risurrezione, perciò si può dire che non sia un cattolico, mentre Dante è uno spiritualista (crede nell’anima, ecc).Cosa li accomuna? La poesia. Guido scrive un’opera chiamata Rime, in cui l’ordine delle liriche è deciso dallo stesso autore. Dante impara da Guido che le liriche in versi sono legate fra loro. La scrittura crea mondi: o vi è un mondo ordinato, o uno disordinato.