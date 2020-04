La genesi dell'amor cortese

Amore cortese





























Andrea Cappellano e l'amore

L'amor cortese è una concezione che appare per la prima volta nel corso del XII secolo. Gli elementi che lo caratterizzano sono:il culto della donna, vista dall'amante come un essere irragiungibile, tale da essere degno di venerazione;una posizione di inferiorità dell'uomo rispetto alla donna amata: l'amante si presenta come suo umile servitore, la sua sottomissione alla volontà della donna sono totali.La formula che definisce il rapporto è il servizio d'amore. L'amante presta il suo omaggio alla donna e resta in adorazione di fronte a lei;l'amore è inappagato: l'amante non chiede nulla in cambio dei suo servigi. Il possesso della donna è irraggiungibile. A volte l'uomo può innamorarsi della donna senza averla mai vista;la gioia: questo amore genera sofferenza ma anche gioia:l'amore ingentilisce l'animo: l'esercizio di devozione alla donna ingentilisce l'animo. Amore è fonte e origine di ogni cosa buona. L'amore può esercitare la sua azione di raffinamento interiore proprio perchè la tensione del desiderio è inappagata, se il fine fosse raggiunto la tensione cadrebbe;amore adultero: si svolge al di fuori del matrimonio (contratto). il nome della donna amata non viene pronunciato per non disonorarla, la si può chiamare solo con uno pseudonimo (senhal).il conflitto tra amore e religione: l'amore è una passione esclusiva, dinanzi a cui tutto si svaluta, tanto che si parla di culto della donna. Nasce così un conflitto tra amore (culto della donna) e religione (culto di Dio). La chiesa condanna l'amor cortese, come fonte di peccato e l'amante sente questo antagonismo coi principi religiosi e prova un senso di colpa. L'amor cortese è un valore laico. Tale conflitto verrà superato da Dante a prezzo dell'annullamento dell'amor cortese.Andrea Cappelano nacque intorno al 1187 e morì intorno al 1210. Scrisse un'opera in tre volumi sull'amor cortese chiamata "de amore e de arte honeste amandi" cioè l'amore o l'arte di amare onorevolmente . Quest'opera fissava le norme dell'amor cortese. Nel primo libro descrive l'amore in generale, nel secondo descrive il modo di comportarsi anche in base al ceto sociale e anche l'amore non corrisposto. Nel terzo descrive come difendersi di fronte all'amore e alle sue delusioni. Andrea Cappellano è il principale teorico dell'amore. In quest'opera viene sottolineato il carattere naturale dell'amore. L'amore è visto come passione (sofferenza) e come timore (di perdere la donna amata). L'amore resta comunque il principale strumento di affinamento e di elevazione morale, la cui compiutezza coincide con la virtù della cortesia.