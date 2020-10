La quercia caduta, Pascoli

La quercia caduta

Analisi del testo

Dov'era l'ombra, or sé la quercia spandemorta, né più coi turbini tenzona.La gente dice: Or vedo:era pur grande!Pendono qua e là dalla coronai nidietti della primavera.Dice la gente: Or vedo:era pur buona!Ognuno loda, ognuno taglia. A seraognuno col suo grave fascio va.Nell'aria, un pianto… d'una capinerache cerca il nido che non troverà.La lirica La quercia caduta mostra sin da subito un'immagine fissa che è la quercia caduta. La parola caduta nella poesia seguente non viene mai utilizzata e per rendere l'idea della caduta dell'albero il Pascoli usa delle parole molto più forti, come ad esempio nel secondo verso fa uso della parolaL'immagine presentata rende l'idea di sentimenti come tristezza, stupore, ecc... Nei vari versi della poesia è ricorrente il riferimento a tematiche molto familiari al poeta, come ad esempio il tema del nido; il lento scorrere della vita, caratterizzata da azioni quasi ripetitive della gente(la vita è quasi una sorta di cantilena che si ripete sempre e di cui alcuna persona si rende conto); la continua ricerca di protezione attraverso l'ombra della quercia che offre protezione e conforto quasi.Nella lirica c'è una vera e propria critica verso gli uomini che vengono descritti come passivi, indifferenti. Gli uomini vengono descritti così nella poesia: "A sera ognuno col suo grave fascio va". In sostanza la massima soddisfazione delle persone è quella di tagliare la legna e di tornare a casa con il suo "grave fascio". L'immagine finale presente negli ultimi versi: "Nell'aria, un pianto… d'una capinerache cerca il nido che non troverà." è molto triste, descrivendo una capinera che piange alla ricerca di un nido che non può essere in grado di trovare.