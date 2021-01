Video appunto: Carducci, Giosue - Vita, poetica e opere

Carducci non aderì ad una corrente letteraria precisa, infatti troviamo sia una vena realista che classicista.

Le prime raccolte furono frutto delle polemiche antiromantiche degli “amici pedanti” e accostarono temi storico-politici ad altri intimistici.



Carducci si ricollega ai classici e si ispira alla purezza stilistica e morale degli autori della tradizione italiana. I versi ricchi di termini aulici, citazioni colte, sottolineano la distanza del poeta dalla Scapigliatura, che seguiva i modelli del Simbolismo francese.







Opere

Inno a Satana: Il poeta si scaglia contro la superstizione religiosa e il dogmatismo. La libertà è identificata nel pensiero laico, che privo dai vincoli imposti dalla religione cristiana, ritrova la sua forza nello spirito pagano e classico della vita.

L’esaltazione del diavolo equivale all’affermazione della ragione e del progresso in un momento storico in cui il Sillabo di Papa Pio IX e l’apertura del concilio Vaticano I elencavano i principali errori dell’epoca e condannavano il Razionalismo, Materialismo, Ateismo e la Modernità.

Il poeta si scaglia contro la superstizione religiosa e il dogmatismo. La libertà è identificata nel pensiero laico, che privo dai vincoli imposti dalla religione cristiana, ritrova la sua forza nello spirito pagano e classico della vita. L’esaltazione del diavolo equivale all’affermazione della ragione e del progresso in un momento storico in cui il Sillabo di Papa Pio IX e l’apertura del concilio Vaticano I elencavano i principali errori dell’epoca e condannavano il Razionalismo, Materialismo, Ateismo e la Modernità.

Giambi ed epodi: il poeta, traendo spunto da fatti di cronaca politica e di costume, lancia le sue invettive di repubblicano e giacobino contro l’Italietta mediocre del presente, in cui affiorava il malcostume politico e naufragavano gli ideali eroici del Risorgimento.



il poeta, traendo spunto da fatti di cronaca politica e di costume, lancia le sue invettive di repubblicano e giacobino contro l’Italietta mediocre del presente, in cui affiorava il malcostume politico e naufragavano gli ideali eroici del Risorgimento.

Rime nuove: Il motivo storico si intreccia con quello paesaggistico e con quello autobiografico dei ricordi dell’infanzia, sul filo conduttore della fuga nel passato, verso un sogno di smarrita serenità contrapposto alla realtà del mondo moderno e alla corruzione del presente.

L’età medievale è vista come l'inizio della storia d'Italia, mentre, la Rivoluzione francese è esaltata come “l’avvenimento più epico della storia moderna”.



Accanto alla tematica storico-letteraria si sviluppa il filone delle memorie personali, con il contrasto tra giovinezza e maturità, la nostalgia della fanciullezza, il vagheggiamento dei paesaggi della maremma. Ai ricordi lieti si accompagnano quelli più dolorosi (la morte del piccolo figlio Dante); all’amore per la vita, sentito nel perenne rinnovarsi della natura ed espresso in colori luminosi, si alterna la meditazione sulla morte, resa in colori cupi, ma con immagini classicamente controllate.

Il motivo storico si intreccia con quello paesaggistico e con quello autobiografico dei ricordi dell’infanzia, sul filo conduttore della fuga nel passato, verso un sogno di smarrita serenità contrapposto alla realtà del mondo moderno e alla corruzione del presente. L’età medievale è vista come l'inizio della storia d'Italia, mentre, la Rivoluzione francese è esaltata come “l’avvenimento più epico della storia moderna”. Accanto alla tematica storico-letteraria si sviluppa il filone delle memorie personali, con il contrasto tra giovinezza e maturità, la nostalgia della fanciullezza, il vagheggiamento dei paesaggi della maremma. Ai ricordi lieti si accompagnano quelli più dolorosi (la morte del piccolo figlio Dante); all’amore per la vita, sentito nel perenne rinnovarsi della natura ed espresso in colori luminosi, si alterna la meditazione sulla morte, resa in colori cupi, ma con immagini classicamente controllate.



Odi barbare: Appartengono allo stesso arco temporale delle Rime nuove, di cui proseguono l’itinerario tematico. In questa raccolta Carducci accentua il ripiegamento interiore, la tendenza a rifugiarsi nella bellezza del passato per dimenticare il tedio del presente.

La raccolta si distingue dalle Rime nuove soprattutto per le soluzioni tecnico-formali della metrica. Carducci ripropone la metrica classica adattata su versi italiani.



Questa “restaurazione” metrica, oltre a prendere le distanze dal verso melodico e cantilenante del tardo Romanticismo, conferisce armonia e raffinatezza a situazioni prosastiche (più legate alla prosa) o quotidiane. Inoltre, il tentativo di imitare i versi antichi lo ha portato ad una sperimentazione che ha anticipato un nuovo modo di fare poesia non più legato alla rima e ha costituito un importate precedente per quello dei poeti italiani del Novecento.

Poetica

Poesie

Pianto Antico

Carducci ricopre la figura del, interpreti dello spirito e degli ideali del loro popolo di appartenenza, si sentono investiti di una missione educatrice.Le contrapposizioni passato-presente, vita-morte, luce-ombra, sempre presenti nelle liriche di Carducci, riflettono un conflitto culturale proprio della fine dell’Ottocento, epoca in cui si confrontavano tendenze diverse e talora contrastanti. La morte del figlio determina per Carducci il definitivo allontanamento dalla religione.Poesia scritta nel giugno del 1871, appartiene alla Rime nuove ed è dedicata al figlioletto Dante, morto in giovane età, a soli tre anni.Carducci in questa poesia esprime il dolore profondo che prova per il suo figlio morto. Nella prima strofa racconta di quando Dante era vivo e tendeva a sua pargoletta mano sull’albero per raccogliere il melograno, con i suoi fiori di color rosso vivo. Nella seconda strofa narra del silenzioso orto solitario (per la mancanza del figlio) dove tutto è rifiorito e che il mese di giugno offre, con la luce e il calore del sole, nutrimento per le piante. Nella terza strofa, il poeta si paragona ad una pianta inutile, che è percossa ed inaridita perché ormai il suo unico fiore (il figlio) è morto e non potrà più ricrescere. Nell’ultima strofa, Carducci pensa alle condizioni di suo figlio che si trova sotto la terra scura e fredda dove il sole non lo può più rallegrare e dove non può più provare sentimenti d’amore.Le tematiche principali presenti all’interno della poesia sono l’immutabile ciclicità della natura contrapposta alla brevità della vita umana. La metafora padre-pianta, figlio-fiore e l’incrocio del chiasmo creato sulla parola fior rafforzano la contrapposizione vita-morte e consentono al poeta di esprimere il senso di vuoto della propria esistenza.