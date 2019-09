Boccaccio, Giovanni - Teseida

Teseida - Giovanni Boccaccio

Il Teseida è l’ultima opera del periodo Napoletano. È una novità, perché per la prima volta abbiamo un testo epico scritto in volgare. È scritto in ottave ed è un’opera voluminosa, composta da dodici libri. È interamente dedicato a Fiammetta. Questa opera riprende, anche nel nome, la Tebaide di Stazio, che è un autore del 2° sec. d.C. E’ un personaggio che compare anche nella Divina Commedia e aveva scritto un opera che si intitolava Tebaide. Essa trattava del mito greco relativo alla città di Tebe e allo scontro tra i due fratelli Eteocle e Polinice, figli di Edipo. Lui accompagnerà Dante per una parte del tragitto nel purgatorio e Dante aveva scelto di esaltare la sua figura perché lui nella Tebaide, pur con un argomento lontano da quello dell’Eneide, la riprendeva in molto punti. Molti passi della Tebaide ricordano l’Eneide: per esempio quando presenta il duello fra i due fratelli richiama esattamente la scena in cui nell’Eneide Enea affronta Turno, re dei Rutuli e suo avversario. Vengono quindi riprese anche molte immagini. Dante quindi lo esalta per risaltare un’altra volta Virgilio, il suo maestro, e lo stesso fa Boccaccio, che riprende la Tebaide. In realtà non è una grandissima opera: ci sono molte parti incongrue e manca di coesione, però ha avuto influenza su molto autori.La Teseida richiama, anche nel nome, questa opera: in entrambe infatti vediamo una lotta da parte del protagonista per il potere. Il potere viene però considerato in maniera diversa: nella prima i due fratelli si scontrano per governare su Tebe, nella seconda invece la guerra viene intrapresa per portare la pace a Tebe, contro alcuni personaggi che stavano minando la tranquillità: contro le Amazzoni e poi in genere contro i costumi barbari che sembrano sconvolgere la comunità. Il protagonista è Teseo, che combatte contro Creonte, tiranno di Tebe, per portare la pace nella città. Nonostante il centro sia quello della guerra contro le Amazzoni e i costumi barbarici, la tematica amorosa è sempre molto presente. In tutte queste opere giovanili ha di fatto un ruolo molto importante e rilevante e compare sempre.La Teseida è importante perché è il capostipite del poema epico in ottave. Seguiranno poi l’Orlando Innamorato di Boiardo, l’Orlando Furioso di Ariosto (proseguo del primo), i Racconti di Canterbury di Goeffry Chauser. Questo tipo di poema avrà quindi un grande successo successivamente.In questa opera emergono due concetti importanti:• La passione amorosa può uccidere l’amicizia. Nella storia c’è infatti anche un filone amoroso e due amici si scontrano per l’amore di una ragazza.• Alla fine fra i due sentimenti trionfa sempre l’amicizia. Prima i due amici si scontrano, ma poi si riappacificano, il sentimento di amicizia è sempre quello più forte e solido. Ancora una volta quindi Boccaccio sottolinea la volubilità della figura femminile.