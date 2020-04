Ariosto, Ludovico - Orlando furioso, personaggi e concetti chiave

Ariosto - Orlando furioso, personaggi e concetti chiave

Angelica: è scaltra, approfittatrice, opportunista, intraprendente, astuta, sa come volgere la situazione a proprio favore, è artefice del proprio destino e la sua caratteristica è la finzione. Nonostante il suo nome rimandi all'idea di "donna angelo", Angelica non ha nulla a che vedere con questa figura.Pur non presentando una descrizione fisica dettagliata, canone breve, Angelica è più concreta rispetto alla "donna angelo". Angelica è collocata nel tempo ed è materiale nelle sue azioni e nel fare sapere le sue volontà. Angelica non ha uno spessore psicologico, non è un individuo, ma un tipo: rimane tale dall'inizio alla fine del racconto e pur essendo il desiderio di tutti i cavalieri finisce per sposarsi, quindi Ariosto riconduce le cose alla tradizione in definitiva.Selva: la selva, per Ariosto, è differente rispetto a quella di Dante: la selva rappresenta la vita degli uomini. Nella vita l'uomo è sempre in cerca di un qualcosa ed è costretto a compiere delle scelte, poiché la vita gli propone molteplici strade. Tali scelte sono causali oppure sono dei tentativi, in quanto non si sa a cosa porteranno. Vale a dire che l'uomo è in balia della sorte quando sceglie. La selva è quindi un luogo intricato e labirintico, dove non si ha la certezza di raggiungere l'oggetto del desiderio. Nella selva di Ariosto non esiste una via corretta; invece in Petrarca e Dante è presente la verace via e se è presente la via del bene significa che è presente la via del male e un punto di riferimento che in Dante e Petrarca coincide con Dio.Pubblico: il poema è pensato come opera di intrattenimento, indirizzata ad un pubblico di ascoltatori: cortigiani e persone colte. Lo si denota quando Ariosto si indirizza direttamente ad Ippolito, suo signore.Tema della rosa: è presente nell'opera il tema della rosa: Sacripante sostiene che quando una vergine si concede perda agli occhi degli altri pretendenti il suo valore. In Ariosto, a differenza che in Poliziano, la rosa è concreta e tangibile.Ferraù si barcamena fra i due oggetti del suo desiderio: Angelica e l'elmo di Orlando. Perso un oggetto del desiderio non si dispera, ma cerca l'altro