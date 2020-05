Pagina di diario su un personaggio famoso

5 maggio 2020Caro diario,siamo nel mese di maggio, precisamente in data 5 maggio ed eccomi qua a scriverti quello che è successo tempo fa...ho avuto modo di conoscere il mio grande idolo sin dall'infanzia in campo musicale, sto parlando della grandissima cantante Giorgia.L'ho vista in giro per il centro di Roma insieme ad una sua amica mentre girava per i negozi. L'emozione è stata grandissima, anche perché l'ho seguita sin dagli esordi della sua carriera canora. Ho avuto modo di vedere in tv tutte le tappe della sua gavetta in campo musicale. La sua voce mi ha sempre fatto amare la musica in tutti i suoi generi dal pop al rock leggero e heavy metal, ma soprattutto lei trovo abbia una voce strepitosa che è capace di adattarsi a tutti i generi musicali, è bravissima anche cantando in lingua inglese e devo dire che da quando ha iniziato a cantare le sue splendide canzoni è diventata la mia cantante italiana preferita.Vedendola in giro per la strada l'emozione è stata così grande al punto tale che ho convinto la mia amica Giulia ad accompagnarmi vicino a lei per chiederle un autografo. All'inizio era restia ad accompagnarmi, perché si vergognava e provava imbarazzo, poi dopo averla convinta ci siamo avvicinate e, provando ammirazione per Giorgia, mi sono fatta coraggio e timidamente le ho chiesto l'autografo! Che dire Giorgia è stata carinissima e non solo ha accettato di farmi un autografo, ma ha anche fatto una foto in mia compagnia e di Giulia. Una cosa del genere non mi ricapiterà mai più nella vita e l'incontro con la mia cantante preferita per eccellenza lo serberò come un ricordo indimenticabile e irripetibile.tua Simona.