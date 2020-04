Il diario

Le caratteristiche del diario

Il diario di invenzione

Il diario è un tipo di testo di carattere, nel quale l'autore annota giorno per giorno (la parola “” significa infatti “”, dal latino dies = “giorno”) gli avvenimenti più significativi della sua vita, le sue esperienze, le sue riflessioni, i suoi sentimenti e i suoi stati d'animo.Ilpertanto è un testo intimo, segreto, scritto dall'autore per motivi del tutto personali e destinato a non essere letto da nessuno, se non da chi lo scrive.Gli scopi per cui si scrive unsono vari: per “sfogarsi”, per aver la possibilità, registrando fatti, episodi di vita, sensazioni, stati d'animo, di reagire nei confronti della solitudine, di eventuali torti o delusioni subite.Di qui l'instaurarsi di un colloquio con se stessi o con un interlocutore immaginario: l'amico diario per l'appunto!Oppure, per riflettere su se stessi, per far chiarezza dentro di sé. Registrando infatti ciò che è accaduto e analizzando le proprie reazioni, si ha la possibilità di valutare i pro e i contro di certi comportamenti e quindi capire meglio se stessi, ciò che si pensa e si sente.Per conservare memoria di ciò che si fa e di ciò che si prova: questo permette, a distanza di anni, non solo una ricostruzione del proprio passato, ma anche un utile confronto tra come si è diventati e come si era.Per annotare, accanto a fatti personali, privati, anche fatti ed eventi di portata storica di cui si è testimoni e di cui si sente il bisogno, la necessità di lasciare traccia e memoria.Talvolta i diari personali, intimi, vengonoe quindi destinati alla. Ciò generalmente avviene dopo la morte dell'autore. Vengono usualmente pubblicati perché considerati importanti per una più approfondita conoscenza del carattere e della personalità di chi li ha scritti, soprattutto se si tratta di un personaggio famoso.Inoltre, perché possono costituire una preziosa testimonianza di determinati fatti ee perchè informano su particolari situazioni di interesse umano o sociale (ad esempio, il).- Suddivisione in(pagine di diario) ciascuno dei quali è contrassegnato da una data:giorno, mese, anno, talvolta anche l'ora in cui viene scritto.- Presenza di formule di saluto a introduzione e conclusione di pagina (“caro diario”, “tiabbraccio”, “ciao” ecc.).- E' scritto in prima persona singolare.- L'del diario ne è anche il- L'riporta fatti reali e registra riflessioni, stati d'animo provati veramente.- L'annota fatti e riflessioni(o comunque con una certa regolarità), rispettando l'a volte libera, con frequenti salti da un argomento ad un altro, a volte frammentaria in quanto la narrazione di un fatto può alternarsi all'annotazione di una riflessione personale, di una reazione.- Frequente la presenza didi informazioni sottintese o incomplete in quanto il diario è un testo scritto per se stessi.- Uso delo delcome tempi verbali, in quanto, generalmente esiste un rapporto di contemporaneità tra l'accadere degli avvenimenti e la loro registrazione nel diario.- Utilizzo di un, diretto, di tipo colloquiale.Ilè basato sulla finzione. Le vicende che in esso vengono narrate, infatti, non sono vere, bensì sono frutto della fantasia di un autore che fa parlare in prima persona il protagonista (adulto o ragazzo), utilizzando lo stile e le tecniche tipiche del diario. Di conseguenza, mentre nel diario vero, reale, l'autore è anche il protagonista degli avvenimenti e delle riflessioni riportati, nell'autore non si identifica con ildel diario stesso. L'uso della prima persona singolare non deve, dunque, ingannare: si tratta di unain cui chi parla è un narratore fittizio, creato appunto dalla fantasia dell'autore.Inoltre, poiché questo tipo di diario viene scritto, il linguaggio usato è, anche se frequentemente vengono inserite espressioni colloquiali, tipiche del lessico familiare, proprio per rendere la finzione più credibile.per approfondimenti vedi anche: