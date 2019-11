Lettera ad una amico: come hai trascorso le vacanze estive

Argomento della lettera

Esempio di lettera sulle vacanze estive

In questo appunto è presente un esempio di lettera che è stata scritta ad un amico per descrivere come si sono passate le proprie vacanze estive. Vengono raccontate precisamente le esperienze vissute da una persona in un determinato momento della propria vita. In questo caso, seguendo il modello tipico di una corrispondenza epistolare il mittente descrive al suo destinatario (l'amico) ogni aspetto che lui ritiene interessante in relazione alla vacanza effettuata, che cosa ha fatto insieme alle sue amiche nella regione Liguria, che è stata la tappa prescelta per le proprie vacanze estive. La lettera si conclude con i saluti di rito e la richiesta all'amico di raccontargli come ha trascorso le proprie vacanze estive.Caro Lorenzo,scusami se per tutto questo tempo non hai ricevuto mie notizie, ma sono stata molto occupata con i compiti per la scuola. La scorsa settimana sono tornata a casa dalle vacanze estive ed ora devo recuperare le due settimane perse, altrimenti rischio di non riuscire a finire i compiti in tempo per il rientro a scuola. Però non importa, farò questo ed altro pur di passare due splendide settimane al mare con le mie amiche.Come ti ho già accennato, ho passato le mie vacanze estive con i miei migliori amici in Liguria. È stata la vacanza più bella che io abbia mai fatto perché stavamo tutti insieme, con una casa tutta per noi e soprattutto senza genitori.È stato veramente difficile convincere papà a lasciarmi casa ma alla fine ce l'ho fatta e sono davvero contenta. Inizialmente non siamo riusciti ad organizzarci bene, soprattutto per mangiare e perché avevamo tutti interessi diversi. Infatti c'era chi voleva andare al mare, chi in piscina, chi voleva giocare a tennis e chi voleva andare a fare una passeggiata in paese, ma siamo riusciti a trovare una soluzione anche a questo problema.La sera era il momento più bello della giornata, mangiavamo tutti in giardino ed io e Sara ci divertivamo a preparare la cena (avevamo fatto i turni tra noi ragazze per chi preparava da mangiare poiché i ragazzi non lo sanno fare). Dopo cena o scendevamo giù in paese o andavamo in discoteca oppure restavamo a casa a vedere la tv, soprattutto programmi di musica perché sono i più coinvolgenti o film horror, perché ci è sempre piaciuto stare tutti vicini sul divano e urlare quando il film ci spaventa.Durante queste due settimane siamo andati anche a Genova per vedere l'acquario ed il festival d'Oriente. Anche se l'acquario era veramente bello, tra i due è stato molto più divertente il secondo perché era simile ad una discoteca ma la cosa particolare era che stavamo all'aperto e mentre ballavamo ci tiravamo i colori in polvere. Durante questo evento abbiamo fatto tante foto ma è quasi impossibile riconoscerci, ero talmente sporca di colore che non riusciresti a capire quale sono.Tu invece che hai fatto di bello durante l'estate?Scrivimi presto,Giulia.per approfondimenti, vedi anche: