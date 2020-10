La preparazione di un evento speciale

La pianificazione del lavoro

La preparazione della sala

Il buffet

Il servizio di sala

Quando si organizza un evento speciale gli strumenti organizzativi principali sono:- la check list, cioè un riepilogo dettagliato dell’evento, dove saranno specificati il giorno, il numero degli ospiti, il menu concordato, le attrezzature necessarie, il tovagliato scelto e gli addobbi floreali.È il documento di riferimento per il trasporto delle attrezzature dal magazzino alla location;- job description, cioè uno schema di servizio che riporta tutte le azioni da effettuare, sia precedenti al servizio sia durante il servizio;- il briefing, cioè una riunione preliminare al servizio.Uno dei momenti più importanti durante la preparazione di un evento speciale è la preparazione della sala, che inizia con la lettura della job description, la sistemazione dei tavoli e se previsto la sistemazione dei buffet. La scelta dell’allestimento dei tavoli può variare a seconda:- del contesto;- delle preferenze del cliente;- del numero dei commensali;- dello stile del servizio.Il buffet viene predisposto unendo più tavoli per esporre e appoggiare diverse pietanze e bevande. Si tratta di una soluzione che viene preferita quando ci sono molti invitati. Secondo lo spazio a disposizione, il numero degli invitati e il tipo di servizio previsto si decide la forma da dare al buffet, da quelle più lineari a quelle più scenografiche. Le dimensioni dei tavoli da utilizzare per i buffet sono standard sia per nell’altezza sia nella larghezza, ma possono variare nella lunghezza, in genere si calcola un buffet lungo 1,5 m per ogni 10 coperti. I buffet possono essere coperti da tovaglie normali o con le skirts.La mise en place del buffet deve creare una scenografia di effetto, curata ed elegante, seguendo alcune regole di riferimento, cioè:- verificare che tutto il materiale occorrente per il servizio sia stato predisposto;- sistemare piatti, portate e piatti puliti a 20 cm dal bordo;- se il tavolo è unico, sistemare i piatti più bassi in primo piano e quelli più alti sullo sfondo;- alzare qualche portata con piedistalli o alzatine;- predisporre addobbi floreali in armonia con il tovagliato, oppure con composizioni di frutta.La preparazione di un evento speciale richiede l’organizzazione del servizio che può essere:- al tavolo, che ha inizio con la fase dell’accoglienza e si conclude con lo sbarazzo;- al buffet, che può essere con servizio, self-service, con o senza aiuto del personale.