La distillazione

La produzione dei distillati

Classificazione dei distillati

Servizio dei distillati

Gli obiettivi della distillazione sono: - la separazione della parte alcolica da quella acquosa di un liquido già alcolico;– la concentrazione della componente alcolica e aromatica del liquido.Le parti di un distillato sono: - la testa che è formata da sostanze nocive; - il cuore, cioè la parte migliore e che si tiene; - la coda, che evapora oltre i 100° C e potrebbe conferire al distillato sapore ed odore sgradevoli. Le materie prime dei distillati sono: - la frutta, che subisce una fermentazione (trasformazione di zuccheri in alcol etilico) prima della distillazione; - i cereali, che subiscono una saccarificazione (scissione di amido in zuccheri semplici) e poi una fermentazione prima della distillazione.I distillati sono superalcolici ottenuti sottoponendo i mosti fermentati a una distillazione. Si può scegliere di eseguire la distillazione continua, usata a livello industriale, o quella discontinua, in cui si interrompe il processo per svuotare la caldaia e provvedere al caricamento del prodotto di partenza. Lo strumento principale per la distillazione è l’alambicco, il più tradizionale è quello discontinuo. Il riscaldamento dell’alambicco può avvenire: a fuoco diretto, a bagnomaria o a vapore. L’alambicco continuo è composto da una colonna rettificatrice e da una colonna analizzatrice, attraverso le quali passa con continuità la miscela alcolica. Nel processo di maturazione è importante l’interazione tra alcol distillato e legno delle botti di invecchiamento, da cui traggono origine gli aromi tipici di ciascuna bevanda.I distillati comprendono una varietà di prodotti differenti, suddivisi in base al fermentato di origine. Si distinguono in: - distillati di vino, come brandy, armagnac e cognac; - distillati di vinacce, come le grappe; - distillati di cereali, come gin, vodka e whisky; - distillati di piante, come rum, tequila e mezcal; - distillati di frutta e bacche, come calvados, kirsch, cassis e fraise.Alcuni distillati possono essere serviti come aperitivi, altri sono più indicati per il dopo pranzo o il dopo cena. Sono diversi anche i bicchieri da utilizzare, a seconda delle caratteristiche del prodotto, del loro invecchiamento, della temperatura e delle modalità di servizio. I distillati si possono servire lisci, con cubetti di ghiaccio oppure allungati con soda o selz. Generalmente l’unità di mescita dei distillati è pari a 4 cl.