Cocktail (tecniche e bicchieri) e IBA

all’unità di mescita/al volume

all’occasione di servizio

alla temperatura di servizio

lla composizione

Short drink , con una capacità che va da 7 cl a 9 cl;

- Medium drink

Long drink

Pre dinner

After dinner

All day

Hot drinks

Cold drinks

Alcolici con gradazione variabile

Analcolici

Dietetici

Sparkling

Frozen

Fashionable drinks

Classic cocktails

coppetta Martini

doppia coppetta

tumbler basso

old fashioned

tumbler medio

tumbler grande

base alcolica

ingrediente aromatizzante

correttore

ingrediente colorante

base corroborante

tappi versatori

bottiglie con tappo dosatore tarato

misurino

The Unforgettables

Contemporary Classics

New Era Drinks

[h21]Cocktail!Il temine cocktail significa “coda di gallo”. L’IBA definisce i cocktails bevande miscelate a base alcolica o superalcolica, composte da un minimo di tre a un massimo di sette ingredienti, alcolici o meno, amalgamati tra loro. Due distillati di base non possono essere usati contemporaneamente, a meno che non siano della stessa famiglia, ad esempio due tipologie di rum.Le dosi vengono espresse in centilitri.I cocktail si possono classificare in base:: quindi la quantità degli ingredienti impiegati;, quindi il momento ideale per consumarli;- a, quindi il contenuto di alcol e degli altri ingredienti.In base all’unità di mescita i cocktails vengono classificati in:, con una capacità che va da 9 cl a 13 cl;, con una capacità che va da 13 cl a 33 cl.In base all’occasione di servizio i cocktails vengono classificati in:, cioè aperitivi short o medium, di solito hanno un sapore amaro, come il Negroni;, cioè digestivi short o medium, hanno un contenuto zuccherino maggiore e contengono crema di latte o di cacao, come il B52;, cioè long drink adatti a qualsiasi ora, come il White Lady.In base alla temperatura di servizio i cocktails vengono classificati in:, cioè preparati e serviti a caldo, come l’Irish Coffee;, cioè preparati e serviti a freddo.In base alla composizione i cocktails vengono classificati in:, cioè privi di alcol;, a base di frutta fresca, verdura e acqua minerale;, cioè long drink di spumante o Champagne con succhi di frutta e di agrumi;, bevande ghiacciate dal gusto tropicale;, cioè i cocktails di tendenza;, riproposti nella ricetta originale.L’unità di mescita e la composizione del cocktail determinano la scelta del bicchiere più adatto per il servizio. I più utilizzati dai barman sono:- la, per short drink senza ghiaccio;- la, per short e medium drink senza ghiaccio;- il, per short drink serviti con ghiaccio;- l’, per short drink e cocktail con cubetti di ghiaccio;- il, per cocktail con ghiaccio mediamente lunghi o con soda;- il, per long drink con ghiaccio.Eseguire una buona mise en place del piano di lavoro consente di ottimizzare i tempi e di semplificare il lavoro del barman. La regola fondamentale per allestire ingredienti e attrezzature necessari per la preparazione dei cocktail prevede una suddivisione del piano di lavoro in tre parti:- a sinistra bisogna mettere le bottigliette con i correttori da cocktail;- al centro bisogna mettere una salvietta per attutire i rumori e per assorbire eventuali gocce, sopra la salvietta un piccolo tagliere;- a destra bisogna mettere gli ingredienti e gli utensili per la preparazione dei cocktail, un contenitore termico per il ghiaccio, un bicchiere con acqua e cucchiaini miscelatori, bottiglia del selz, lo shaker e il mixing glass.I tre ingredienti fondamentali per preparare un cocktail sono:- la, cioè un distillato neutro (vodka, rum, whisky);- l’, che conferisce l’aroma al cocktail (liquore alle erbe);- il, che aggiunge un colore, un profumo, un aroma o una sfumatura al cocktail (sciroppo, succo di frutta, caffè);- un(particolari liquori, succhi);- una(crema di latte, sciroppo di zucchero, soda).Servirà infine un ingrediente che diluisca le basi, come lo spumante o lo Champagne.Per dosare i prodotti liquidi si può procedere:- a mano libera contando mentalmente a ritmo regolare mentre si versa il prodotto con un flusso costante, per facilitare questa operazione si possono usare iche assicurano un flusso costante;- utilizzando leper versare precise quantità di 2, 3, 4, 5 cl, è la tecnica utilizzata per preparare i cocktail velocemente;- utilizzando il, è la tecnica più precisa.Le tecniche per realizzare un cocktail sono:- costruire il cocktail direttamente all’interno del bicchiere, come il Negroni;- costruire il cocktail nello shaker, vengono agitati e poi filtrati nel bicchiere;- i cocktail vengono preparati, mescolati con un bar-spoon e poi filtrati nel bicchiere.Le decorazioni servono per completare il cocktail. Per gli short drink sono più indicate le decorazioni con olive verdi o nere, ciliegine candite, bucce di agrumi e ramoscelli di menta. Per i medium e i long drink invece vengono realizzate decorazioni più scenografiche, realizzate con frutta, erbe, verdure lavorate in modo vario e originale.L’IBA si occupa di classificare i cocktail e di stabilire le procedure di preparazione. L’IBA classifica i cocktail in tre categorie:, come l’Alexander, il Bacardi, il Negroni;, come il Bellini, il Bloody Mary, il Cuba Libre;, come il B52, il Barracuda e il Kamikaze.