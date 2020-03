Polpettine ripiene

600 g di cernia

50 g di pane

2 uova

2 cipolle

1 costa di sedano

1 caroto

farina

pangrattato

1 presa di spezie miste in polvere

sale e pepe

Preparazione: un’ora e quindici minutiDifficoltà: mediaPassaggio 1:lavare il pesce, praticare un'incisione con un coltello dalla parte del ventre, togliere le interiore, eliminare la testa e la coda, togliere la lisca centrale, eliminare le lische rimaste nella polpa con una pinzetta .Passaggio 2 :lavare, raschiare il sedano e la carota, sbucciare una cipolla e metterli in una pentola; aggiungere la lisca centrale, la testa e la coda del pesce, aggiungere l’acqua; portare ebollizione 30 minuti, togliendo man mano la schiuma che si formerà in superficie; aggiungere un pizzico di sale e pepePassaggio 3:Mettere il pane raffermo nel brodo ottenuto e tenerlo a bagna per circa 20 minuti. Sbucciare la cipolla rimasta e passarla nel mixer con la polpa di pesce poi mescolare il ricavato con il pane strizzato, le spezie, un po' di sale e una manciata abbondante di pepe.Passaggio 4:rompere le uova in un piatto, sbatterle con una forchetta, unirli al composto di pane e pesce e mescolare accuratamente; quando tutto sarà ben amalgamato, formare tante polpettine e passarle prima nella farina e poi nel pangrattato.Passaggio 5 :In una padella scaldare l’olio e quando sarà ben caldo immergervi le polpettine e farle friggere in modo uniforme, fino a farle dorarePassaggio 6:Scolare le polpettine con una paletta e adagiarle su un foglio di carta assorbente da cucina.Come vanno servite?Vanno servite ben calde.