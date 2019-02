Pizza Halloween

Ingredienti (per 1 pizza)

Preparazione

Croccante e dall’alveolatura perfetta, ecco le pizza da “imbottire” con farce gourmet che vedono protagonisti i prodotti dell’orto stagionale e le eccellenze del territorio nostrano.250 g di zucca con la buccia (varietà Delica)130 g di straccon veronese (o crescenza artigianale)150 g di lombetto di suino arrosto a fette spessequalche rametto di rosmarinonoce moscata in polvereolio extravergine di oliva;sale.1. Lavate accuratamente la zucca e, aiutandovi con un’affettatrice, tagliatela con tutta la buccia a fette molto sottili (se non avete l’affettatrice, potete sbucciare la zucca e tagliarla a brunoise). Sistemate le sfoglie di zucca in una teglia, foderata con carta forno, e condite con un filo di olio, un pizzico di sale e di noce moscata e qualche rametto di rosmarino. Infornate a 200 °C e fate cuocere per circa 15-20 minuti. Sfornate e tenete da parte. 2. Spalmate 90 g di formaggio sulla base della pizza e adagiate sopra le sfoglie di zucca e le fette di lombetto. Distribuite il formaggio restante a ciuffetti e chiudete la pizza. Infornate a 220 °C in forno statico e fate cuocere per circa 5 minuti o comunque fino a quando sarà ben croccante. Levate e servite.

Lasciate lo straccon veronese per circa 45 minuti fuori dal frigorifero: in questo modo si spalmerà più facilmente senza rovinare l’impasto.