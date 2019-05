Millefoglie di patate con ceci e rucola

Una ricetta croccante e vellutata, con tanti strati che mettono tutti d’accordo.

Difficoltà = facile ; Preparazione 30 min + riposo ; Cottura 30 min

Ingredienti 6 persone

Patate 7 grandi

Olio extravergine d'oliva 2 cucchiai

Per il purè di ceci

Ceci secchi 300 g

Aglio 1 spicchio

Cipolla bianca mezza

Sedano verde 1 costa

Olio extravergine d’oliva 2 cucchiai

sale, pepe nero

Per la vinaigrette alla rucola

Rucola 100 g

Olio extravergine

D’oliva 3 cucchiai

Aceto di vino

Rosso 1 cucchiaio



1 Per il purè di ceci lasciate i legumi a bagno per una notte. Il giorno dopo, tagliate finemente aglio, cipolla e sedano, quindi rosolateli in una pentola con l’olio. Poi, unite i ceci, ricopriteli con 500 ml d’acqua e cuocete per almeno 20 minuti. A questo punto, scolate i ceci, trasferiteli in una ciotola e frullateli con il mixer, quindi, regolate sale e pepe.



2 Per la vinaigrette mondate, lavate e asciugate la rucola, tenetene da parte metà, trasferite il resto nel mixer, unite l’aceto e frullate. Trasferite il composto in una ciotola e unite l’olio a filo, emulsionando fino a ottenere una salsa omogenea. Poi, pelate e affettate le patate con la grattugia a maglia larga, quindi lasciatele a bagno fino al momento di usarle.3 Per le patate scaldate l ’olio in una padella e poi versate le patate grattugiate 1 cucchiaiata alla volta. Lasciate rosolare su entrambi i lati e proseguite fino a terminare il composto. Quindi, disponete su ogni piatto 3 dischi di patate alternati con il purè di ceci e qualche foglia di rucola. Irrorate con la vinaigrette e servite.