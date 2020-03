Cerchiata umbria

Cerchiata umbra

250 g di farina

200 g di miele

mezzo bicchiere di vino bianco

20 grammi di zucchero

olio d'oliva extravergine

codette di cioccolato

confettini argentati

Procedimento

Preparazione: un’ora e trenta minutiDifficoltà: elevata[li 2 uova[li ] 50 g di mandorlePassaggio 1: mettere la farina in una scodella aggiungere le uova il vino lo zucchero e mezzo bicchiere di olioPassaggio 2: lavorare gli ingredienti fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo avvolgerlo in un foglio di pellicola e lasciarlo riposare per 30 minutiPassaggio 3: tostare le mandorle in un padellino oppure in forno a 180° per qualche minutoPassaggio 4: dall'impasto fare tante palline della grandezza di una nocciola e friggerle poche per volta in una padella con abbondante olio caldo fino a quando avranno un bel colore doratoPassaggio 5: scolarle man mano con una paletta forata e metterle a sgocciolare su carta assorbentePassaggio 6: versare il miele in una pentola e farlo sciogliere a fuoco moderatoPassaggio 7: aggiungere le palline di pasta e le mandorle.mescolare delicatamente fino a quando risulteranno ben impregnatePassaggio 8: versare le palline e le mandorle su un piatto da portata aiutandoti con le mani inumidite e dai una forma di ciambellaPassaggio 9: decora le palline con i confetti colorati, lasciale raffreddare completamente e poi servirle