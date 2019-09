Capunti con sarde e pomodori arrosto

Ingredienti per 4 persone

FacilePreparazione 25 minutiCottura 1 oraCalorie 445500 g di capunti freschi10 pomodori perini150 g di sarde pulite40 g di mandorle a lamelle1 spicchio di aglio1 mazzetto di basilicoolio extravergine d’oliva1 cucchiaino zuccherosale, pepe1 Sciacquate i perini, tuffateli in acqua bollente per pochi secondi (meglio se lo fate con 2-3 alla volta). Pelateli, tagliateli a metà e privateli dei semi: via via sistemateli rovesciati su un foglio di carta da cucina con la parte tagliata verso il basso.2 Trasferiteli su una placca foderata con carta da forno, salateli leggermente e cospargeteli con poco zucchero. Irrorateli con un filo di olio e cuoceteli in forno caldo a 200°, impostato sulla modalità ventilata, per 35- 40 minuti. Poco prima di spegnere il forno, insaporiteli con l’aglio ridotto a filetti. Lasciateli intiepidire.3 Intanto, tagliate le sarde a pezzetti e tostate le mandorle in un padellino antiaderente senza condimento. Tritate grossolanamente i pomodori e trasferiteli in una padella su fuoco medio basso con pochissimo olio. Unite le sarde e qualche fogliolina di basilico e cuocete per 1 minuto.4 Lessate la pasta in acqua bollente salata, sgocciolatela e unitela al condimento. Aggiungete le mandorle e ancora un po’ di basilico, pepate a piacere, mescolate e servite.I capunti: sono tipici delle Murge (in Puglia), in particolare di Altamura, dove è abitudine farli in casa. Ricordano molto i cavatelli e si ottengono con un particolare gesto delle dita: secondo tradizione, si possono usare uno, tre oppure otto dita. Quelli medi (a tre dita) si trovano facilmente al supermercato, freschi o secchi.