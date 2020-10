Banqueting e catering

L'attività di banqueting

servizio di ristoro richiesto e organizzato per un ricevimento, il luogo viene scelto in base alle esigenze del cliente e personalizzato in base all’occasione da celebrare

scelta della location

celta, la preparazione e la somministrazione del menu stabilito insieme al cliente;

servizio di sala

sistemazione dei tavoli o del buffet

addobbi floreali

intrattenimento

L’attività di catering-banqueting

comprende la gestione complessiva di ricevimenti allestiti in location diverse dall’azienda organizzatrice

Gli operatori

Banqueting manager

L’attività di catering

provvedere cibi e bevande per un numero elevato di persone

catering a domicilio

catering industriale

distribuzione automatica

bancarelle o chioschi

Il banqueting indica un. Il banqueting comprende la gestione di vari aspetti organizzativi dell’evento quali:- la- la s- il- la- gli- l’Per le imprese organizzatrici si tratta di un’attività che può rivelarsi molto remunerativa in quanto programmando il lavoro si possono abbattere i costi.Il catering-banqueting è un tipo di banqueting che, quindi nel caso dei banqueting i ricevimenti vengono svolti nella propria azienda, mentre nel caso di catering-banqueting vengono svolti in una location diversa dalla propria azienda.Il banqueting è un’attività che vede impegnate figure professionali, sempre aggiornate sulle possibili richieste da parte del committente. Gli operatori principali di questo settore sono specifiche società specializzate in banqueting, che pianificano l’intero evento, dispongono il personale, hanno attrezzature e forniture adeguate alle esigenze del committente e riescono a soddisfarlo in tutte le sue richieste. Il responsabile del banqueting è il, a cui è affidata la cura di ogni aspetto operativo e organizzativo dell’evento.L’inglese to carter significa. Caterer è la parola inglese che indica la persona fisica o l’azienda che provvede all’erogazione del servizio. Il servizio di catering consiste nell’insieme delle operazioni di approvvigionamento alimentare effettuate da imprese specializzate per conto e a favore di istituzione, enti, aziende o privati. Si possono distinguere due forme di catering:: che consiste nella somministrazione dei pasti al domicilio del cliente;: che è gestito da grandi aziende dotate di grosse strutture per la produzione dei pasti su larga scala, che poi verranno distribuiti nelle mense ospedaliere, scolastiche, ecc.La figura professionale al centro di queste realtà è lo chef tecnologo, esperto dei processi produttivi che sono alla base del catering industriale. Possono essere considerate forme minori di catering anche:- ladi alimenti caldi e bevande;- la vendita di cibo pressoIl servizio di catering può avvenire in diverse forme: - una prima forma prevede che il committente metta a disposizione del caterer la cucina per la preparazione dei pasti e la sala dove questi verranno consumati;- una seconda forma prevede che i pasti vengono preparati nel centro di cottura dell’azienda, che saranno trasportati e distribuiti presso la struttura convenzionata;- una terza è una formula mista che prevede la preparazione nella cucina del committente di alcuni pasti più complessi, mentre quelli più semplici vengono preparati nel centro di cottura e poi trasportati a destinazione.