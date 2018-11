Menù e lista delle vivande

-il menù è l'insieme dei cibi che entrano a far parte della composizione di un piatto.-lista o carta delle vivande è l'elenco dei cibi tra cui scegliere.

Regole principali per l'elaborazione di un menù

Per la perfetta riuscita di un pasto, oltre la qualità del cibo e del servizio è fondamentale una valida composizione del menù. In linea generale si può dire che in un menù si occorre: evitare ripetizioni degli ingredienti (es: funghi per antipasto e contorno), diversificare le preparazioni (es: fritto, bollito…), evitare piatti considerati poveri o troppo comuni (es: pasta al pomodoro).

Ricordarsi inoltre che il menù deve essere elaborato in base alla stagione, al tipo e alla caratteristica del cliente, in base al prezzo e all'occasione.

Lista delle vivande: elenco dal quale il cliente sceglie

MENU': ciò che il cliente ha scelto

Regole ortografiche per la compilazione di un menù:

Salvo l'inizio di ogni riga iniziale si scrivono sempre in minuscolo, eccetto i nomi di persone e fantasia e indicazioni geografiche.

ES: -patate Mirella

-bresaola della Valtellina (indicazioni geografiche)

-insalata Waldorf (nome di fantasia)

Quando l'inizio di una riga è una continuazione di quella precedente, la lettera iniziale va scritta in minuscolo. Alla, alle, al, ai non si usano quando le vivande sono dedicate ad una persona.