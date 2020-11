Contaminazione biologica degli alimenti, le MTA

scegliere sempre i prodotti che abbiano subito trattamenti che li rendano innocui, come ad esempio la pastorizzazione o trattamenti ad alte temperature.

cuocere sempre bene i cibi raggiungendo temperature di almeno 65-70 °C.

consumare gli alimenti immediatamente dopo la cottura

riporre in frigo gli alimenti cotti, se il consumo non è immediato, preferire il congelamento per periodi più lunghi di conservazione.

prima di consumare cibi cotti e conservati in frigorifero, bisogna riscaldarli molto bene ad alta temperatura.

evitare sempre il contatto tra cibi crudi e cotti.

curare sempre l'igiene delle mani per la manipolazione degli alimenti attraverso lavaggi frequenti.

pulire accuratamente tutte le superfici della cucina utensili e i contenitori.

proteggere sempre gli alimenti dagli insetti, dai roditori, evitando l'esposizione all'aria.

usare sempre acqua potabile per tutte le operazioni di cucina.

Letrasmesse dagli alimenti indicate con l’acronimo, sono causate dal consumo di cibo o di acqua contaminati con sostanze chimiche o agenti biologici.Le MTA che derivano dalla ingestione di un alimento contaminato con agenti biologici sono le più numeroseLa maggior parte di esse è causata da microrganismi che si sviluppano a causa di carenza di igiene oppure a tecniche inadeguate nella manipolazione dei cibi.Con il termine manipolazione si intende qualsiasi operazione in cui i prodotti alimentari sono mossi e sono esposti al contatto con superfici, attrezzature, utensili, mani degli addetti per essere poi trasformati preparati e somministrati. Sono operazioni di manipolazione lo scongelamento, l'impastamento, la cottura, il taglio, ecc. La diffusione delle malattie veicolata dall'acqua o dagli alimenti è un problema di sanità pubblica tanto per i paesi in via di sviluppo quanto per quelli industrializzati. Le malattie di origine alimentare sono causa di perdite economiche notevoli perché i soggetti colpiti dalla malattia perdono giorni di lavoro, le imprese che non rispettano i requisiti igienici così come imposti dalla legge incorrono in sanzioni amministrative fino a rischiare la chiusura temporanea dell'azienda.La prevenzione della MTA si fonda su 10 punti essenziali così come sono stati indicati dall' OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).