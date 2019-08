Malattie parassitarie da nematodi

Strongilosi gastrointestinali (SGI) dei ruminanti

Srongilosi bronco-polmonari (SBP) dei ruminanti

Sostenuta da vari generi di piccoli nematodi che si localizzano in diversi distretti dell’apparato gastroenterico (abomaso, intestino tenue e intestino crasso). Le SGI sono favorite dal pascolo dove avviene frequentemente l’infezione.Sintomi: in genere assenti, se si esclude un calo produttivo (latte, carne e lana); nei casi di infestazione massiva, è possibile osservare sintomi vaghi come dimagramento, diarrea, riduzione dell’appetito, ecc.Diagnosi: esame coprologico con evidenziazione delle uova dei parassiti; diagnosi post mortem si basa sull’osservazione delle lesioni nei vari organi e dei parassiti adulti a livello abomaso-intestinale.Terapia: almeno 2 trattamenti antielmintici all’anno (prima o dopo la stagione di pascolo) con prodotti a base di avermectine e/o derivati dell’imidazolo.Profilassi: la profilassi, spesso di difficile attuazione, può prevedere la rotazione e la disinfestazione dei pascoli; in genere l’unica possibilità di lotta è rappresentata dall’esecuzione di trattamenti antielmintici strategici.Sostenuta da parassiti che si localizzano da adulti nell’apparato respiratorio.nei bovini è presente solamente viviparus (che si localizza nella trachea e nei grossi bronchi), mentre negli ovini e nei caprini sono presenti filaria, i “piccoli vermi polmonari” hanno bisogno di un ospite intermedio (piccoli gasteropodi terrestri) nel quale completare una fase del loro sviluppo.