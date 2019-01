Viaggio maturità 2019 a Pag: spiagge, vita notturna, offerte vacanza

La maturità 2019 si avvicina e con l’ansia cresce anche l’attesa e i preparativi per il viaggio di maturità, una delle esperienze più belle che rimangono nel cuore di ogni studente!

Si sa che le mete più ricercate in genere, in Italia e all’estero, sono quelle di mare ricche di attività da fare durante il giorno e con un’elevata movida giovanile di notte.

E voi vi state già organizzando? Se ancora non avete trovato una meta che vi abbia convinto al 100% e siete ancora indecisi, allora date un’occhiata a Pag, meravigliosa isola della Croazia sul mar Adriatico: mare stupendo e vita notturna incredibile: se vi conquista, partite con noi con i nostri viaggi di maturità!

Scopri tutti i viaggi di Maturità 2019 di Skuola.net! >>

Viaggio maturità: il giorno a Pag: spiagge, natura, sport

Viaggio maturità: la notte a Pag, movida e locali

Viaggio maturità 2019 a Pag di Skuola.net

Dai un’occhiata alla nostra offerta semplice, conveniente e completa:



• Durata: 7 giorni;

• Partenze: 20/07-27/0; 27/07-03/07;03/08-10/08; 10/08-17/08; 17/08-24/08;

• Sistemazione: Appartamento nella città di Novaljia;

• Come arrivare: in auto, pullman, traghetto;

• Prezzo a persona (1 settimana): da 329 euro.



Scopri il viaggio di Maturità 2019 a Pag di Skuola.net e prenota subito! >>