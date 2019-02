Viaggio di maturità 2019 a Corfù: spiagge, movida, offerte

La maturità 2019 è sempre più vicina, l’ansia sale, non parliamo dello stress...un buon antidoto? Programmare già il viaggio post maturità! Tra le tante mete preferite dai giovani maturati spicca sicuramente Corfù e per più di una ragione: mare cristallina, spiagge stupende e una vita notturna da fare invidia.

L’isola regala talmente tante avventure che vorrete non dormire mai pur di vivere appieno sia le splendide giornate di sole che le notti di follia fino all’alba.

Perché scegliere Corfù? Ora ve lo spieghiamo noi!

Viaggio Maturità 2019: le spiagge di Corfù

Viaggi Maturità 2019: discoteche a Corfù

Estate 2019 a Corfù: parti con i Viaggi Maturità di Skuola.net!

Durata: 10 giorni

Partenze: 17/07-26/07; 24/07-02/08; 31/07-09/07; 07/08-16/08; 14/08-23/08; 21/08-30/08

Sistemazione: Appartamento a Ipsos, in prossimità della spiaggia

Come arrivare: in nave con lo STAFF

Prezzo a persona (1 settimana): da 409 euro

Qual è la cosa che si cerca dopo un anno intenso come la quinta superiore? Una bella dose di relax. Corfù è perfetta in questo senso perchè ha davvero molto da offrire in termini di. Molte saranno affollate ma non mancano nemmeno piccole, spiagge con i ciottoli e calette selvagge che vi garantiranno la massimaDelle tante spiagge che vale la pena visitare a Corfù, una delle isole più verdi della Grecia, ne segnaliamo tre imperdibili apposta per voi: partiamo con, una spiaggia di circa 100 metri con uno stabilimento balneare ben fornito e la possibilità di noleggiare attrezzatura per praticare sport acquatici: via libera allo, quindi! Da qui è possibile, a piedi o nuotando, raggiungere ed esplorare una serie di spiaggette e calette meravigliose e meno affollate di questa.La seconda spiaggia che ci sentiamo di consigliarvi è, sicuramente una delle più fotografate di Corfù, uno di quei posti che non potrete non caricare sul vostro profilo. Perché è così famosa? Per il colore ocra striato delle sue rocce e per le sfumature di verde e azzurro che assume il mare. Una tradizione locale vuole che le coppie che nuotano assieme in questo mare si sposeranno a breve, da qui il nome evocativo.La terza ed ultima spiaggia che vi consigliamo di visitare è, una delle più frequentate, perfetta per chi ama la movida anche di giorno. Piena di bar, da qui si possono raggiungere altre spiaggette più riservate e: ideale sia per una giornata tranquilla che per i momenti di follia e divertimento puro.Corfù non è solo bella ma è tra le isole greche con la movida notturna più attiva in. Ideale per i, l’isola è piena in ogni dove didi ogni tipo. Reggae, latino-americani, house, trap, indie, commerciale? Garantito che per ognuno di questi generi troverete il posto perfetto per voi.I centri della vita notturna di Corfù sono, ma non mancano zone di intensa movida anche altrove come. Dei tanti club dell’isola abbiamo scelto di segnalarvi il, estremamente popolare sull’isola perchè organizza dellestupende. L’ingresso è gratuito con una consumazione obbligatoria.Un altro locale da provare sicuramente se si cerca il divertimento sfrenato fino all’alba è l’, a Kerkira, situato su una. La selezione musicale è estremamente variegata, quindi il club accontenterà i gusti di tutti in una location da favola ed elegante.L’ultimo ma non ultimo è il, vicino al, che è una discoteca enorme ed elegante che spazia tra tutti i generi di musica e non si fa mancare nemmeno la tradizionale musica greca: il posto ideale per terminare la serata ballando lainsieme a ragazze e ragazzi greci.Che dire? Corfù vale decisamente la pena di essere scelta come meta per il! MaSe pensate che dopo tutte le splendide premesse sia arrivato il tasto dolente, vi sbagliate di grosso. Per andare a Corfù ci, un'offerta pazzesca che vi permette di fare