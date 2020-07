Viaggiare nell'estate del Coronavirus: 5 cose da sapere

Coronavirus, cosa sapere prima di andare in vacanza

Gli indispensabili: mascherine, gel e attenti alla temperatura corporea

Organizzare un viaggio in macchina: attenzione ai divieti per i non congiunti

Viaggiare in treno o in aereo: attenzione alle regole

Viaggiare all'estero: si può fare?

L'assicurazione viaggi

L’ha messo a dura prova i cittadini di tutto il mondo rivoluzionando poco alla volta ogni abitudine: dallo smart working alla didattica a distanza, dall’uso della mascherina al rigido distanziamento sociale. E in questo caldo periodo dell’anno? Come ci si deve comportare quando si va in vacanza? SOStariffe.it, dopo uno studio condotto grazie al comparatore dedicato alle offerte per assicurare i viaggi, ha pubblicato la lista dellequest'estate.Vediamole insieme!Si sa, l’non è ancora passata e alcune disposizioni governative per frenare la diffusione del virus sono ancora valide. In questo caldo periodo dell’anno in molti stanno partendo per le tanto attese e meritate vacanze: c’è qualcosa da sapere prima di partire? Il portaleha individuato cinque indicazioni indispensabili da conoscere prima di chiudere la valigia e uscire da casa. Spoiler: non basta avere mascherina e gel!Andare in vacanza quest’anno non sarà come gli scorsi e non permetterà sicuramente di staccare completamente la spina dalla realtà. Prima di chiudere la valigia, infatti, bisognerà accertarsi di aver messo, da utilizzare quando non ci sarà la possibilità di lavare accuratamente le mani. Il portale ricorda anche di non dimenticarea casa: quest’ultimo strumento potrebbe servirti a monitorare costantemente la temperatura corporea. Attenzione se supera i 37,5° C: potresti essere stato contagiato! Cosa fare? Contattare sicuramente il medico per ricevere prontamente l’assistenza adeguata e chiedere unper verificare l’effettivo contagio.Per evitare il rischio di contagio su treni e aerei, la maggior parte degli italiani preferirà sicuramente. Prima di organizzare il viaggio, però, bisogna consultare le disposizioni regionali per gli spostamenti: almeno, anche in caso di non congiunti. Nel resto delle regioni italiane, invece, rimane l’indicazione dei tre posti: il conducente e due passeggeri dietro. Ricorda, però, che rimane l’obbligo dell’uso della mascherina per non conviventi in tutto il territorio nazionale.Anche chi decide di viaggiare in treno o in aereo deve rispettare alcune regole. Arrivando in stazione o in aeroporto sarà sempre misurata la, che ricordiamo non deve superare i 37,5 gradi, e saranno messi a disposizione dei passeggeri. Anche qui la mascherina è obbligatorio e deve essere cambiata ogni 4 ore. Su alcuni treni regionali, in base alle disposizioni locali, è possibile occupare tutti i posti a sedere. Prima di prendere un volo, infine, sarà necessario compilare un'che accerti le buone condizioni di salute.Come già noto,, mentre per il resto è stata momentaneamente stilata unadi Paesi verso i quali si può viaggiare, ovvero Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia e Uruguay. Prima di partire, però, si consiglia di consultare il portaleper avere aggiornamenti sulle disposizioni di ogni Paese.Il portale ricorda che prima della partenza è opportuno valutare la possibilità di sottoscrivere un’. Se decidi di accogliere questa indicazione, però, accertati che la soluzione scelta comprenda una: si tratta di un’assicurazione che va oltre la mera copertura per malattie improvvise e infortuni. In questo modo avraiper viaggi brevi o lunghi, il rimpatrio sanitario e il rientro anticipato se necessario.