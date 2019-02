Viaggio Maturità 2019 in Salento a Gallipoli: spiagge, movida, offerte

E’ vero, il giorno dell’esame di maturità è sempre più vicino. Ma fino a Giugno dovremo pur pensare a qualcos’altro no? Si, siamo impegnatissimi in questo periodo, ci destreggiamo tra compiti in classe, invalsi e vita sociale.

Ma uno spazio per sognare bisogna pur ricavarselo. E cosa c’è di meglio che cominciare a programmare il viaggio post-maturità?

In questo modo non vi dovrete preoccupare di decidere tutto all’ultimo, magari proprio durante i giorni di preparazione all’esame. Una delle mete italiane più scelte per andare a festeggiare questi 5 anni di calvario, è Gallipoli, nel Salento.

In questa pagina cercheremo di parlarvi di tutti i posti più interessanti da vivere in questa città del magnifico Salento. Buon viaggio maturandi!

Le migliori mete dell'estate 2019 per il viaggio Maturità

Viaggio Maturità 2019: le spiagge di Gallipoli in Salento

Viaggi Maturità 2019: discoteche a Gallipoli

Estate 2019 a Gallipoli: parti con i Viaggi Maturità di Skuola.net!

Durata: 8 giorni

Partenze: 27/07-03/08; 03/08-10/08; 10/08-17/08

Sistemazione: Appartamenti situati a Mancaversa, a 500 metri dalla spiaggia e in prossimità delle maggiori attrazioni di Gallipoli

Come arrivare: in auto, in treno o in aereo (Brindisi)

Prezzo a persona (1 settimana): da 329 euro

per la movida e le discoteche, ma anche per le sue magnifiche spiagge. Ce ne sono davvero tante e la scelta non manca, noi ve ne consiglieremo alcune, anche in base al vostro target. Una delle località più amate dai giovani in vacanza è Baia Verde.Questa spiaggia è caratterizzata da sabbia bianchissima e stabilimenti alla moda(ed è facilmente raggiungibile in macchina). Il lido di San Giovanni è anch’esso molto gettonato, sicuramente meno affollato della spiaggia precedente, è perfetto per chi cerca un po’ di tranquillità e di pace interiore.Per gli amanti dell’avventura, consigliamo Torre del Pizzo, situata all’interno del Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo. Obbligatoria la tappa alla torre che attribuisce il nome alla località, che risale al ‘500.Sempre in questo parco naturale troviamo la spiaggia di Punta della Suina, ideale per gli amanti della vita notturna e delle feste al tramonto. Questa baia è tra le più famose del Salento, per questo è stata premiata con le tre vele della Legambiente.Eccoci arrivati al pezzo forte della città: le discoteche e la vita notturna., è una delle mete più gettonate dai ragazzi per i viaggi post-maturità.Vi proponiamo alcune delle. Le Cave (una delle discoteche più giovani della città) ospita dj di fama nazionale e internazionale. Data la grandezza del posto, il club apre solo per eventi con un certo numero di partecipanti.Altra discoteca famosissima, resa celebre anche dalla canzone di Carl Brave e Coez, è Parco Gondar. Nel 2017 hanno suonato (tra i tanti) nella discoteca J-ax, Fedez e Mannarino.Aperto tutte le sere di luglio e agosto, il Praja è un locale molto amato dai ragazzi. Ultima ma non per importanza, la storica discoteca del Rio Bo. Questa è molto famosa sia per i sabato sera sia per i martedì, nei quali si organizzano le serate a tema dedicate ai villaggi turistici.Gallipoli è insomma una meta che vale il! MaTranquilli! Per andare in Salento senza spendere un patrimonio ci, un'offerta pazzesca che vi permette di fare