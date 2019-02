Viaggio di maturità 2019 a Zante: spiagge, movida, offerte

Zante: l’isola greca è davvero la meta perfetta per il viaggio di maturità 2019. Si tratta di un’isola che si divide tra le spiagge meravigliose e il puro divertimento, adatta a qualsiasi diciottenne voglia godersi il meritato viaggio di maturità. Ancora è presto per pensarci? Eh, no! Prima si prenota più si risparmia: ecco la regola aurea da rispettare quando si programmano le vacanze estive. Cominciando già a preparare il viaggio di maturità e fissando delle date precise l'esame farà un po’ meno paura poiché saprete che subito dopo potrete godervi la vacanza della vita coi vostri migliori amici.

Bando alle ciance, vediamo subito tutte le ragioni per cui Zante è la meta perfetta per le vostre vacanze post maturità 2019.

Viaggio di Maturità a Zante 2019: le spiagge più belle

Viaggio di Maturità 2019 a Zante: le migliori discoteche

Viaggio di Maturità 2019 a Zante: parti con Skuola.net

Durata: 7 giorni

Partenze: 17/07-26/07; 24/07-02/08; 31/07-09/08; 07/08-16/08; 14/08-23/08; 21/08-30/08

Sistemazione: Appartamento a Laganas, Zante

Come arrivare: in nave con lo STAFF

Prezzo a persona (1 settimana): da 409 euro

Cominciamo subito con la prima ragione per visitare Zante: le! Dopo le fatiche della maturità 2019 ci vuole un bel po’ di: le splendide spiagge di Zante sono perfette per rilassarsi in compagnia degli amici della classe. Quali vi suggeriamo noi?C’è la celebre, tra bellezze naturali e villaggi di pescatori. Gli scorci da fotosono garantiti!In particolare, vi consigliamo la, che è il simbolo dell’isola di Zante. C’è una storia dietro questo nome tanto particolare: negli anni ‘80 una nave di contrabbandieri si è arenata sulla sabbia bianca di questo. La spiaggia si trova tra duee può essere raggiunta solo ed esclusivamente via mare con le imbarcazioni che partono ogni giorno da. Un consiglio: vale la pena salire sulla scogliera per vedere la spiaggia e il mare dall’alto. C’è unache si trova tra due paesini, Volimes ed Anafonitria.Altra spiaggia che vale decisamente la pena vedere è, un fiordo vero e proprio con grotte marine che lo rendono perfetto per lo. Per raggiungerla si parte dal paese di Agios Leon.Terza ed ultima tra le spiagge consigliate è la piccola spiaggetta diche prende il nome dell’omonimo paesino che la sovrasta e si trova ai piedi del Capo Marathia. La particolarità di questo piccolo paradiso è che la spiaggia è fatta di ciottoli con fondale sabbioso ed è circondata da una vegetazione molto fitta. Da qui si può partire per esplorare la vicina isola diNon solo relax e giornate al mare, a Zante. Dopo la maturità gli studenti vanno alla ricerca dele l’isola si dimostra il luogo ideale anche in questo senso.La vita notturna a Zante ha quel carattere squisitamente internazionale e attira, soprattutto dall’Europa del Nord. Ci sono moltissimi locali notturni sparsi per tutta l’isola e tanti stanno aperti fin oltre le prime luci dell’alba. Volete andare dalla discoteche direttamente a sulla spiaggia? Ecco che locali dovete frequentare per stare fuori tutta la notte!Cominciamo col nominare una cittadina a sud dell’isola che viene considerata la mecca della vita notturna di Zante:. Qui ci sono birrerie, pub e discoteche a non finire e le notti di festa non terminano mai lungo la Main Road della cittadina, ben 3 km di discoteche piene di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Europa pronti a vivere una notte folle. In particolare a Laganas segnaliamo il, aperto dalla domenica al giovedì dalle 20 alle 4.30 e il venerdì e il sabato dalle 20 fino alle 6 del mattino. Cosa aspettarsi dal Rescue Club?, tantissimi ballerini e serata con famosi. Imperdibili ile il, tra gli eventi settimanali più frequentati.Spostandosi a, altra zona calda della bella Zante, c’è il, aperto tutte le sere dalle 23 alle 8 del mattino dal 1991. Sicuramente uno dei club più longevi di Zante, anche qui suonano moltissimi dj internazionali e ci si può godere la vita nel meraviglioso giardino esterno, tra i tanti alberi. Solitamente la discoteca propone musica di tipo R’n’B e techno.Tornando a Laganas c’è da segnalare anche il, una discoteca particolare. Perchè? Si tratta di undotato di cabine e piscina in cui si esibiscono dj internazionali dalle 10 del mattino a mezzanotte. Cosa aspettarsi da un evento al Pure Beach Club? Fiumi di, sessioni di deep house e tanta bella gente pronta a farsi un bel bagno in mare a qualsiasi ora del giorno.Come vi sarà ormai chiaro Zante è, un posto in cui vale decisamente la pena passare le. Quanto costa? Poco, anzi pochissimo! I tuffi in mezzo alle tartarughe marine e le infinite serata nelle discoteche della bella Laganas per tutto luglio e agosto partono da soli, se parti con i viaggi di Maturità 2019 di Skuola.net!