5 imperdibili spiagge di Pag che ti stupiranno

5. Straško

4. Brničevica

3. Planjka

2. Babe

1. Zrće

Mappa spiagge di Pag

. La meta più ambita da chi ha intenzione di fare un viaggio in Croazia per divertirsi e prendere un po’ di sole. E visto che l’estate è più vicina di quanto sembra, non basta solo mettere dentro le valigie il telo da mare e il costume ma devi anche organizzarti. A meno che tu non voglia trascorrere le vacanze in città seduto sul divano di casa tua con il condizionatore rigorosamente acceso. A tal proposito,A sud di Novalija,. Immersa nel bosco e lunga ben 2 chilometri è attrezzatissima per qualsiasi cosa si voglia fare. Da chioschi in cui rilassarsi con un cocktail in mano fino a strutture dedicate allo sport. Ma il punto forte è il mare cristallino, tanto cheNon lontano da Straško si trova. Anche questa caratterizzata da un mare caraibico e da un servizio di “food & beverage”, per dirla all’inglese, davvero eccezionale. Il luogo ideale, insomma, per chi vuole rilassarsi un po’ dopo uno stressante anno passato a studiare.A nord di Novalja, invece,, famosa soprattutto per la bellezza delle sue acque tanto da essere considerata la più bella dell’Adriatico.. Ma non solo! È l’ideale per chi vuole abbronzarsi e anche divertirsi vista la presenza di acquascivoli. Attrazioni per cui non si è mai troppo grandi...Situata nella parte ovest dell’isola di Pag e non lontana da Novalja,. Le sue caratteristiche? L’acqua poco profonda e il fondale di sabbia che la rende la più calda di tutte quelle presentate in questa top 5. L’ideale, insomma, per quelle persone che anche d’estate sono alla ricerca del caldo torrido oltre che, ovviamente, del mare mozzafiato.Ed infine,e, probabilmente, anche di tutta la Croazia: Zrće. Poco distante da Novalja, e ad essa collegata da una linea di mezzi di mezzi pubblici, è conosciuta sia per il mare cristallino sia per i numerosi locali. Tra questi, i più popolari sono l’, il, ile ildove si esibiscono Dj internazionali in occasione di eventi esclusivi e festival.