8 pazzesche spiagge di Maiorca che devi vedere

La mappa delle migliori spiagge di Maiorca

8. S’Arenal de Sa Rapita

7. Calò d’Es Moro

6. Cala Varques

5. Pollensa

4. Cala Formentor

3. Cala Mondragó

2. Spiaggia di Es Trenc

1. Spiaggia di Magalluf

Le altre spiagge che devi vedere

Sole, mare, musica e divertimento,. L’isola delle Baleari più famosa insieme alla sorella Ibiza. Un must, insomma, per chi vuole andare a divertirsi e anche per chi ha bisogno di scurire un po’ la propria pelle, inevitabilmente bianchissima, dopo un anno passato a casa studiare. Se hai bisogno di riprendere un po’ di colorito perché sei talmente pallido che quando passi vicino ad un muro riesci a mimetizzarti, hai sicuramente bisogno di un bel viaggio. E se forse è ancora presto per iniziare a fare le valigie, non lo è affatto per iniziare ad organizzarsi. Ad ogni modo, se la tua preoccupazione è quella di tornare dalle tue vacanze con un’abbronzatura da paura, oltre a prenotare il viaggio, devi assolutamente fare una tabella di marcia delle spiagge dell’isola che non puoi perdere. Per questo motivo, una volta preso l’ombrellone, il telo da mare e la crema solare, per evitare di vagare senza meta, dovrai munirti di una mappa delle spiagge più belle di Maiorca.Di sicuro una delle. Sabbia finissima, pini a fare da sfondo e panorama mozzafiato sono gli elementi principali di. Tra le sue caratteristiche c’è anche il vento costante che ne fa una meta ambita per chi è pratico con il windsurf. Quindi, oltre a fissare bene l’ombrellone sulla sabbia, sarebbe giusto anche dare un’occhiata al meteo di Palma di Maiorca. A meno che tu non voglia volar via, magari affiancando quelli che fanno windsurf.. Il punto forte della spiaggia? Ovviamente il meraviglioso mare color turchese che la rende frequentatissima soprattutto d’estate. Inoltre, è anche famosa tra gli appassionati di diving e snorkeling. Sei pronto anche tu per immergerti in queste meravigliose acque?A 12 chilomentri da Porto Cristo, immersa nel verde e circondata dalle rocce,. Spiaggia consigliatissima a chi vuole stendersi a prendere il sole in assoluto relax. Questa, infatti, non essendo molto frequentata, è un autentico angolo di paradiso che, peraltro, è anche facilmente raggiungibile. Insomma, se hai passato uno stressante anno sui libri devi per forza farci un salto (o quantomeno un bagno...).. Situata sulla costa nord-est dell’isola, è caratterizzata da una sabbia finissima e da un mare dall’azzurro inteso che ne fanno una delle mete più desiderate da parte di turisti ma anche dagli appassionati di kite e windsurf visto che il vento che tira in questa zona è ideale per gli amanti degli sport acquatici. Proprio per questo motivo,, quindi, se vuoi evitare di prendere il sole in piedi, è bene che tu metta la sveglia presto.ma si può tranquillamente raggiungere con i mezzi pubblici. Famosa per la sua spiaggia dorata e l’acqua verde smeraldo, è una meta ambitissima per chi è appassionato di foto. Soprattutto perchè da qui è possibile vedere, in lontananza, l’isola di Minorca.Altra spiaggia di Maiorca assolutamente da vedere. Non a caso. Ed è per questo che è una delle più famose e affollate dell’isola. La sua caratteristica principale, oltre al mare cristallino e il paesaggio mozzafiato, è anche quella di essere divisa in 2 calette. Una facilmente accessibile e l’altra, invece, raggiungibile attraversando una sorta di passerella fatta di scogli. Non certo una piacevole passeggiata, specie se decidete di affrontare il percorso scalzi, ma come si dice “il gioco vale la candela”.... Il colore turchese del mare e la bianchissima sabbia ne hanno fatta una delle mete più ambite dai turisti. Infatti, è anche una delle spiagge più affollate, specie nei mesi di luglio e agosto. Quindi, anche in questo caso, se non volete vedere il mare con il cannocchiale, è bene non arrivare troppo tardi al mare e riprendersi dal post serata direttamente in spiaggia!Sulla costa est dell’isola e non lontana da Palma di Maiorca è situata la spiaggia di Magalluf. U. È qui, infatti, che hanno luogo i migliori beach party dell’isola. Ma non solo! Chi ha voglia di scatenarsi, a Magalluf troverà pane per i suoi denti. Qui, infatti, ci sono la, la discoteca più grande d’Europa, e il, dove si esibiscono i migliori Dj del mondo. Vuoi andare a scatenarti? Con Eden Margò potrai farlo! Incluso nel pacchetto viaggio avrai sia l’ingresso e l’open bar alla BCM Planet Dance, sia 2 concerti presso il BH Hotel di due top Dj. Cos’altro ti resta da fare? Partire alla volta di Maiorca..Ora conosci, ma ce ne sono anche molte altre! Tra queste,Daniel Strippoli