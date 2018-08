9 incredibili spiagge di Ibiza che non puoi perdere

In una settimana passata a Ibiza: la pelle si scurisce, i capelli si schiariscono, il caldo aumenta, la musica si alza e la vita migliora. Il posto ideale, insomma, per chi vuole andare a divertirsi dopo un anno passato con la schiena piegata sui libri. Che sia per un viaggio di maturità o per staccare dagli esami universitari, infatti, questo è il posto giusto per passare un’estate da paura. Ma bisogna iniziare ad organizzarsi, pensare a chi portare in viaggio e trovare il modo di partire senza spendere una fortuna. L’isola è famosa anche per il mare e, quindi la domanda sorge spontanea: quali sono le spiagge di Ibiza dove andare a piantare l’ombrellone per scatenasi e prendere pure un po’ di sole? Se non lo sai, ecco le 9 playas dove andare a trascorrere il tuo indimenticabile viaggio a Ibiza.

9. Spiaggia di Talamanca

Di sicuro una delle migliori, in cui il connubio mare Ibiza è davvero perfetto. La spiaggia di Talamanca, infatti, è frequentatissima soprattutto per la vicinanza alla città che si trova a soli 3 chilometri e la rende facilmente raggiungibile. Ma è anche una baia discretamente tranquilla, l’ideale per chi è in cerca di relax o per chi è alla ricerca di un’ Ibiza per famiglie.

8. Cala San Vicente

A nord dell’isola di Ibiza si trova Cala San Vicente, nel comune di Sant Joan. Considerata una delle migliori calette dell’isola delle Baleari, è immersa nel verde, circondata da pini e montagne ed offre una vista straordinaria a strapiombo sul mare. L’unico difetto è che è una spiaggia un po’ ventosa e, quindi, bisogna fissare bene l’ombrellone...

7. S’Arenal de Sant Antoni

La spiaggia di S’Arenal de Sant Antoni è molto grande e celebre in tutto il mondo soprattutto perchè è da qui che si può godere del tramonto più bello dell’isola. Un vero e proprio rito visto che la Puesta del Sol viene salutata sempre con un lungo applauso accompagnato, spesso, da un aperitivo vista mare. Un’esperienza assolutamente da provare, insomma, per tutti quelli che passeranno le loro vacanze a Ibiza.

6. Playa d’en Bossa

Playa d’en Bossa è una delle spiagge di Ibiza più frequentate. Soprattutto per la presenza di locali notturni che ne fanno il punto di riferimento della movida locale. Tra questi sono degni di nota il Bora Bora, il pub più conosciuto dell’isola e l’Ushuaia, la discoteca “open air” #1 di Ibiza, dove vengono organizzati eventi esclusivi davvero da non perdere. Tornando alla spiaggia, è degna di nota per le sue dimensioni. E’ lunga, infatti, quasi 3 chilometri e, in alcuni punti, è larga ben 30 metri.

5. Las Salinas

Una delle spiagge più famose dell’isola e assolutamente da visitare per chi vuole vedere Ibiza in tutta la sua bellezza. Non a caso Las Salinas è vicina al Parco Naturale delle Saline da cui prende il nome. La caratteristica principale è l’acqua molto salata che permette di rimanere a galla con facilità. Un buon modo per chi vuole godersi un cocktail in acqua senza utilizzare il materassino…

4. Es Cavallet

Vicina a Las Salinas, nella parte più a sud dell’isola, si trova Es Cavallet. Dal mare limpido e cristallino e dalla sabbia di colore bianco, anche questa spiaggia è vicina al Parco Naturale delle Saline. La parte della spiaggia in cui il divertimento è davvero assicurato è quella più a sud dove, non a caso ci sono più locali, rispetto alla parte nord che, invece, è principalmente frequentata da famiglie. Insomma, la meta ideale per chi vuole alternare il divertimento a un po’ di relax sul lettino.

3. Cala Bassa

Cala Bassa è considerata una delle più belle spiagge di Ibiza caratterizzata da un tratto di mare che nulla ha da invidiare a quelli più “esotici”. Immersa nel verde, questo è il luogo ideale per chi vuole principalmente rilassarsi al sole e fare, come massimo sforzo, quello di alzarsi solo per andare a mettersi a mollo nell’acqua. Tanto per rinfrescarsi un po’.

2. Agua Blanca

Agua Blanca, come è facile intuire anche per chi non sa una parola di spagnolo, prende il nome dal colore delle sue acque. Frequentata da surfisti, per via dei forti venti che spesso soffiano in questa zona, si trova vicino alla zona hippy di San Carlos/Es Canar-Punta Arabi dove, tra un bagno e una surfata, vale davvero la pena andare.

1. Cala Conta

Ed, infine, Cala Conta, considerata la più bella spiaggia dell’isola di Ibiza. Non a caso è la più famosa ed anche la più frequenta. Sembra che riuscire a trovare un posto per stendere il telo da mare qui sia davvero una missione impossibile. L’unica soluzione? Forse quella di passarci anche alla notte. Ma attenzione a non mettervi troppo vicino al mare...

Le altre spiagge che non puoi perdere

Mappa spiagge Ibiza

Queste sono, senza dubbio,. Ma ad Ibiza ce ne sono anche altre molto belle che nominare sarebbe davvero imperdonabile. Tra queste,Ce la farai a vederle tutte? Chi può saperlo? Ma almeno vale la pena provarci e, per farlo,. In questo modo, potrai vedere quanto distano le migliori spiagge da Ibiza città e dai punti d’interesse e capire se affidarti alla macchina, ai mezzi pubblici oppure ai tuoi piedi.







Daniel Strippoli

