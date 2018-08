Le 5 discoteche più belle di Malta in cui devi andare a ballare

Sei alla ricerca di un posto dove andare a scatenarti? Allora l’isola di Malta fa al caso tuo. Che sia per un viaggio di maturità o per riprenderti da un faticosissimo anno universitario passato sui libri, questo è il posto giusto in cui staccare la spina e lasciarsi tutto alle spalle. Cultura, spiagge mozzafiato, ma soprattutto vita notturna. Sì, perchè Malta non ha nulla da invidiare alle mete più famose della movida estiva: DJ internazionali e discoteche da paura qui non mancano davvero. A questo punto, non ti resta che fare le valigie e conoscere i 5 migliori locali di Malta dove andare a scatenarti. Spoiler: si trovano tutti a Bugibba e Paceville, i centri nevralgici della notte maltese.

5. Axis Club: un locale “laser” tra i più gettonati di Malta

4. Fuego Salsa Bar: un must per gli amanti del mondo latino

3. Cafè del Mar: mare e DJ internazionali

2. Club Numero Uno: il migliore di Paceville

1. Gianpula: la più grande discoteca di Malta all'aperto

. Diviso in tre livelli e in varie piste dove scatenarsi a ritmo di musica commerciale, è uno dei locali più gettonati di Malta. Soprattutto per gli incredibili spettacoli a base di luci al laser. Il posto ideale, insomma, dove ballare fino all’alba.Ce n’è per tutti i gusti, anche per gli amanti dei balli latini e caraibici, veri appassionati di twerk e reggaeton. Se sei tra questi,. Anche questo uno dei più frequentati dell’isola tanto da essersi “diviso” in ben 3 locali: uno a Gadhira, uno a Qawra e uno a St. Julians., chiamato così per via della sua posizione a ridosso del mare. A bordo della piscina del club, che sembra diventare tutt’uno con il mare, è possibile scatenarsi e ballare ascoltando DJ set internazionali. E quest’anno tocca a Fatboy Slim. Non vedi l’ora di andarci?Nel cuore del villaggio di Ta’ Qali. Uno tra i migliori (e più grandi locali) di Malta tanto da essere stato valutato tra i top 100 clubs del mondo. Il club è suddiviso in due sale, una con musica commerciale e RnB e l’altra dove si balla musica rock alternativa. Insomma, un locale che mette tutti d’accordo!Ed, infine, il. Aperta sin dal 1980 e con tre diversi dancing floors, è qui che è possibile ballare ascoltando i più grandi DJ del mondo. Tutti gli anni, infatti, gli artisti più celebri si esibiscono in spettacolari concerti. Non vedi l’ora di partire? Allora non ti resta che fare le valigie.



Daniel Strippoli

Follow @DanielStrippoli