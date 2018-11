- - De lupo capellisque - Codex

Versione originale in latino

Olim in alta rupe capellae herbas raras carpebant. Forte lupus eas vidit et rupi appropinquavit. Primum eas vi deprehendere frusta temptavit; postea, ut improbum consilium suum celaret, ita eis ipse dixit: "Stultissimae capellae! Cur campum vitatis, ubi tanta copia pabuli est? In rupibus tam arduis multa pericula sunt!". Tunc cautae capellae ei responderunt: "Herbas campi libenter nos gustabimus, cum tu in latibulum tuum commeaveris!"